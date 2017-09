Felakasztották, mert kiállt a magyarok mellett

Köbli Norbert szakított a történelmi thrillerekkel – ezt a Filmklubnak adott interjújában fejtette ki tavaly –, de még bemutatásra vár egy témába vágó filmje, az Árulók, ami A vizsgá-val, A berni követ-tel és a Szabadság – Különjárat-tal megkezdett sort folytatja. Ezúttal a Guszev-ügy kerül terítékre, amit fel lehet lapozni a Wikipédián, de nem érdemes, mert azzal a saját szórakozásunkat rontanánk el az igaz történeten alapuló filmet nézve.

Illés Béla, a kétszeres Kossuth-díjas kommunista író a szovjet-magyar barátság jegyében propagandacikket ír Guszevről, az elfeledett orosz hősről, akit felakasztottak, mert kiállt a '48-as szabadságharc hősei mellett. A film előterében egy szerelmi történet áll Illés lánya és az udvarlója között, akiknek életébe a propagandista papa révén beleszól az egypártrendszer.

Bár az interjúnkban az Amikor a farok csóválja című filmhez hasonlította Köbli az Árulók-at, most elárulta, hogy nem szatíraként, hanem történelmi-politikai drámaként mesélte el a történetet. Megtudtuk azt is, hogy Kulka Jánosra írta a főszerepet, akinek alakja összenőtt Köbli történelmi filmjeivel, ráadásul külsőre hasonlít is Illés Bélára, de a színész az agyvérzése miatt sajnos nem tudta elvállalni a filmet.

Így került képbe Hegedűs D. Géza, akiről azt mondják, elképesztő a szerepben; lányát Sztarenki Dóra, udvarlóját Klem Viktor játssza, de a Kossuth-díjas Kassai Ilona (Ganxsta Zolee anyukája) és Döbrösi Laura is feltűnik a filmben, aki a színdarabot rendező Sztarenki asszisztensét játssza.

A kamera mögött is ismerős arcokat láthatunk: az Árulók-at Fazakas Péter rendezte, aki a Szabadság – Különjárat-ban már dolgozott Köbli-könyvből, és Nagy András fényképezte, aki a Félvilág-ot és A berni követ-et is. A plakát - amit az Origo Filmklubon láthat először - Frank Rizzo munkáját dícséri, aki a korábbi Köbli-filmekhez is gyönyörű posztereket tervezett, és most sem csalódtunk az alkotásában: ezúttal a kommunista szimbólumokat idézi meg kissé rajzfilmszerűen és ironikusan.

Az Árulók a Médiatanács Mecenatúra Programjának támogatásával készült, és ősszel, október 23. környékén adja le a Duna TV.