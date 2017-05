Ki ez a lány, akiből Nemes Jeles világsztárt csinál?

A Saul fia utáni filmje főszerepére Nemes Jeles László több ezer lány közül választotta ki a 28 éves Jakab Julit. Csak négy éve kezdett el színészkedni, de az arca nagy eséllyel ismerős lehet. Szerepelt nyolcmilliós nézettségű videoklipben, miatta lógatta az orrát a VAN főhőse, ő biciklizett angyalian a Senki szigetében, és ő szorongatta Saul kezét meggyötört ábrázattal az Oscar-díjas holokausztdrámában. Titokzatos, kifürkészhetetlen, speciális jelenség, egy ösztönös tehetség - mondják róla. Jakab Juli most indul el a világhír felé, nézzük meg, mit csinált eddig!

Egy abszolút főszerep az Oscar-díjas Saul fia rendezőjének második filmjében? Valószínűleg nincs olyan huszonéves színésznő ma Magyarországon, aki nem adta volna a fél karját (vagy akár még a fél lábát is) a lehetőségért, hogy eljátszhassa a Sunset-ben Íriszt, a kalaposlányt, aki bátyját keresve alámerül a huszadik század eleji Budapest zűrös forgatagába.

De nem is kell leszűkítenünk a kört hazánkra, a Saul fia Hollywoodban is nagyot szólt. Ha úgy dönt, Nemes Jeles László megkínálhatta volna a Sunset főszerepével cannes-i vörös szőnyeges partnerét, a 35 felett is kislányos külsejű Natalie Portmant, vagy azt az Alicia Vikandert, akivel ugyanazon a gálán vettek át Oscar-díjat. És feltehetően boldogan el is fogadták volna.

Ám a rendező eltökélt volt. 2016 márciusában, az Oscar-diadal után egy budapesti sajtótájékoztatón úgy fogalmazott Írisz jövőbeni megformálójával kapcsolatban, hogy Titkos tervem, hogy világhírű színésznőt szeretnék csinálni egy fiatal magyar nőből.



A kivételesen hosszú, másfél évig tartó casting során több ezer fiatal nőt nézett meg, és vasárnap óta már tudjuk, hogy mind közül Jakab Juli bizonyult a legalkalmasabbnak. Ő játszhatja el az utóbbi évek legáhítottabb női főszerepét a Filmalap 1,5 milliárd forintos támogatásával készülő Sunset-ben.

A 28 éves Jakab Juli nem színésznőnek tanult, a véletlennek köszönhető, hogy előbb Reisz Gábor, majd Török Ferenc felfedezte magának. Filmdramaturgként végzett a Színművészeti Egyetemen, és mint forgatókönyvíró került közel a filmezés világához. Az iskola alatt a rendező szakos Reisz Gáborral kezdett együtt dolgozni, két kisfilm forgatókönyvét írták együtt (ez volt a 2009-es Valakinek a valamije és az egy évvel későbbi Külalak).

Nem csinálunk olyat, amihez nincs közünk A Külalak volt az utóbbi időszak legszerethetőbb magyar kisfilmje.

Első színészi feladatát az alkotótársától kapta. A Nekem Budapest című 2013-as szkeccsfilm Reisz által rendezett epizódját is együtt írták, és a castingon Jakab próbálta el a jeleneteket a kamasz főhős szerepére próbálkozó fiúkkal. A forgatás előtti estén a rendező rájött, hogy már Julit látja a történetben a korábban kiválasztott lány helyett, ezért másnap vele kezdte el forgatni a kisfilmet.

Amikor nem sokkal később Reisz az első nagyjátékfilmjét, a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan-t készítette elő, bajban volt, nem találta a megfelelő színésznőt az egyik kulcsszerepre. Ahogy a főhős szívét összetörő lányt keresték, felmerült Jakab Juli neve is.

Először elhessegették az ötletet, de aztán egy liftben eldőlt a dolog. „(A főszereplőt játszó Ferenczik Áron és Juli) beszálltak az SZFE Vas utcai liftjébe, és ott olyan történt, amit nem gondoltam volna előtte. Világosan látszott, hogy ez a két ember totál működik egymás mellett, pedig ég és föld” – emlékszik vissza Reisz Gábor.

A VAN-ban Jakab Juli még csak néhány percre tűnt fel, de természetessége azt a pár jelenetet a film egyik erősségévé tette. Nem sokkal ezután Török Ferenc bízta rá a következő filmje női főszerepét, ez volt a francia újhullám bohókásabb vonalára hajazó, meseszerű, tarkabarka Senki szigete. A baráti szívességekkel, pár millió forintból összerakott VAN-nal szemben ez a film már több százmillió forintból készült, és ismert színészek kaptak benne szerepet (Bánfalvi Eszter, Schell Judit, Stohl András stb.).

„A látványon és zenén túl van még valami, ami ezt a filmet működteti - Jakab Julinak hívják” – írta akkor a Senki szigeté-ről az Origo Filmklub kritikusa. „Gyönyörű, ráadásul nagyon szépen is van fényképezve, mindig ömlik rá a fény, hogy angyalszerűségét hangsúlyozzák. De ennél érdekesebb, ahogy beszél és jelen van. Kicsit mormog, szavai élőbeszédszerűen ziláltak, és olyan természetes, hogy amit kiejt, az igazi mondatnak hat.”

A két film, a VAN és a Senki szigete 2014 őszén szinte egyszerre került a mozikba, akkoriban sokan ismerték meg Jakab Juli nevét, vagy legalábbis az arcát. Ott horgászott a kutyáival egy EZ Basic-klipben, illetve három nagyon különböző nőt formált meg a Halott Pénz, Fluor és Deego közös Petőfi-feldolgozásának, a Szeptember végén-nek a videójában. Ez utóbbit több mint nyolcmilliószor nézték meg a YouTube-on.

Egy Jakab Juli munkásságát bemutató cikk azonban nem lehet teljes az alábbi vicces kisfilm nélkül, amiben először elmagyarázza a „piszlicsáré” szó etimológiáját, majd pingponglabdákkal teleaggatott kezeslábasban ugrik rá egy trambulinra.

Nemes Jeles László 2010 óta dolgozik a Sunset tervén - valójában korábban fogott bele, mint a Saul fiá-ba. 2012-ben készült is az akkor még Iris munkacímen futó projekthez egy hatperces, pilotszerű kisfilm. Ebben már feltűnt Jakab Juli, igaz, nem a címszereplőt, hanem egy irodista lányt alakított.

A rendező is felfigyelhetett arra, hogy Jakab karakterében van valami kivételes, mert végül őrá bízta a Saul fia egyetlen jelentős női szerepét, amire előtte 1500 színésznőt néztek meg castingon.

Az Ella nevű titokzatos nőről csak annyi derül ki a filmben, hogy régebbről ismeri Sault. Mindössze egy szót („Saul”) ejt ki a száján az egy percnél is rövidebb jelenése alatt, de azt sem Jakab hangján halljuk, mert azt Nemes Jeles túl kislányosnak találta, ezért felmondatta a stand-upos Kormos Anett-tel. Aki látta a filmet, így is megjegyezte magának: „Jakab Juli rezzenéstelen, meggyötört, ám mégis reménykedő arcközelije sokáig emlékezetes marad" – írta róla Báron György filmkritikus az Élet és Irodalomban.

Ügyeltem, hogy ne rángjon a fejem Bár csak 76 másodpercre tűnik fel az utóbbi idők legfontosabb magyar filmjében, így is ő a legfontosabb női szereplő a Saul fiában. Ezerötszáz lányt néztek meg a szerepére, miközben ő végig ott ült a kanapén.

„Tele van bizonytalansággal, dadog, de úgy tudja ezt csinálni, ahogy filmen nem szokták. Nagyon fotogén, a mozgása hihetetlenül koordinálatlan, összevissza dobálja a hosszú végtagjait. Ez is olyan, amit nem tudnak a színészek, mert az egyetemen olyan kiváló mozgásórákat tartanak a hallgatóknak. De pont az ilyen dolgok miatt lesz valaki igazi karakter” – próbálta megvilágítani Reisz Gábor az Origónak, miben különbözik Jakab Juli más színésznőktől.

„Speciális jelenség: talán angyal? A csillagok küldötte? A csehszlovák Majka az űrből? Vagy a kamasz Méhes Marietta?” – ezt már Török Ferenc, a Senki szigete rendezője mondta róla, aki még az egyetemről ismerte a lányt. „Nagy szerencsém, hogy bepróbálkoztam vele. Koncentrált és pontos a forgatáson, figyelt a kapcsolódásokra, jeleneteket talált ki. Nagyon bírnám, ha Julika ikon lehetne Magyarországon! Számomra az ő figurája képviseli leginkább azt a kort, amiben élünk.”

Érdekes, hogy Török ennyire mai jelenségnek látja Jakabot, mert Nemes Jeles pont azt emelte ki vele kapcsolatban, hogy egy „kifürkészhetetlen, többrétegű személyiség, aki nem feltétlenül a mában érvényesül, hanem ösztönösen behoz egy másik korszakot”, és többek között emiatt tartja a legalkalmasabbnak, hogy megformálja az 1913-ban játszódó Sunset főhősnőjét. „Van benne valami titok, mélységében magában hordozza, érti és érzi Írisz karakterét” – áradozott róla a Saul fia Kossuth-díjas rendezője.

Miről szól a Sunset? 1913. Budapest, Európa szíve. Az árvaházban nevelkedett, fiatal Leiter Írisz Magyarország fővárosába érkezik. Azt reméli, hogy kalaposlányként dolgozhat néhai szülei egykori legendás szalonjában, ám a kalapbolt új tulajdonosa, Brill Oszkár elutasítja. Írisz egy idegentől értesül róla, hogy Leiter Kálmán néven él egy bátyja, akinek nem tudott a létezéséről. A családja után kutatva a lány sötét titkokra bukkan, és elragadja a bukásához érkezett civilizáció zűrzavara.

Jakab Juli filmszerepeivel párhuzamosan eredeti szakmájában, forgatókönyvíróként is dolgozik, például ő írt négy részt a Hacktion című tévésorozat utolsó két évadában, jelenleg pedig dramaturgként vesz részt az Isteni műszak-ot jegyző Bodzsár Márk Drakulics elvtárs munkacímű nagyjátékfilmje munkálataiban.

Amikor megkérdeztük tőle egy interjúban még 2015-ben, hogy mit szólna ahhoz, ha az Oscar-gálán a jelöltek bemutatásakor pont az ő jelenetét vágnák be a Saul fiá-ból, így válaszolt: „Ha választhatnék a között, hogy forgassunk egy másik filmet, ami ilyen jó, vagy az Oscar-gálán látja egymilliárd ember a fejemet, akkor gondolkodás nélkül az elsőt választanám, mert annak van értelme.”

A díjkiosztón végül az ő arca nem jelent meg a kivetítőn, de a Sunset-tel most összejöhet neki az, amit igazán szeretne.

A forgatás alig több mint egy hónap múlva kezdődik, és az alkotók azon lesznek, hogy a film elkészüljön 2018 májusára, azaz a cannes-i filmfesztivál idejére. Persze nincs garancia arra, hogy a Sunset-et be is válogatják majd a fesztivál programjába, de nagy az esélye. A Saul fiá-t egyből a patinás cannes-i versenyszekcióba rakták (egy első film esetében ez ritka), ott elnyerte a második legfontosabb elismerést, a zsűri nagydíját, majd egy évvel később Nemes Jelest meghívták a zsűribe. Tehát a cannes-iak rajta tartják a szemüket a magyar rendezőn.

Jakab Juli a Saul fia cannes-i világpremierjén is végigment a vörös szőnyegen, de ott mellékszereplőként el tudott bújni a többi stábtag között, amire a Sunset sztárjaként már nem lenne lehetősége. "Nekem nincsenek lányos álmaim a vörös szőnyeges bevonulással kapcsolatban, bár az biztos okozna nyugtalan perceket, ha főszereplője lennék egy filmnek, és úgy kellene bemennem egy esti díszbemutatón" - mondta a 2015-ös fesztivál utáni interjúban. Lehet, hogy jobban teszi, ha már el is kezd készülni azokra a nyugtalan percekre.