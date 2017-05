Csodálatos volt, ahogy a magyarokat ünnepelték Cannes-ban

Egyes problémázó kritikusokkal szemben a pénteki cannes-i díszbemutató közönsége nagy lelkesedéssel fogadta Mundruczó Kornél új filmjét, a Filmalap 700 millió forintos támogatásával készült Jupiter holdját. Nagy nehezen mi is bejutottunk a fesztiválpalota dísztermébe, így láthattunk, hogy a film végén állva tapsol a közönség az alkotóknak, a főszereplő a könnyeit törölgeti, és úgy örül, mint Rocky a győztes bokszmeccs után. Nézze meg videónkban, hogy örvendeznek a magyar filmesek!

Pénteken este tíz órától tartották a Jupiter holdja című magyar film díszbemutatóját a cannes-i filmfesztiválon. Azt kell tudni erről, hogy egy esti díszbemutató mindig jóval ünnepélyesebb esemény, mint például egy délutáni. Két évvel ezelőtt a Saul fia premierje délután négykor kezdődött, arra újságíróként utcai ruhában is be tudtam menni. Estére viszont már alkalmi öltözetet írnak elő. Hogy mennyire komolyan veszik ezt a szervezők, arra akkor döbbentem rá, amikor az esküvői öltönyömben feszítve álltam sorban a palota sarkánál lévő ellenőrzőkapunál. „Non, non” – mutatott rá a biztonsági őr a hosszú nyakkendőmre. „Papillon!”, utalt arra, hogy csokornyakkendő nélkül itt nem fogok bejutni.

Hol fogok én este kilenc után csokornyakkendőt venni Cannes-ban? – merült fel bennem a kérdés. Egy mellettünk álló szmokingos fickó, aki tanúja volt ennek a szóváltásnak, rögtön meg is kérdezte, hogy nem akarom-e átadni neki a meghívómat (amit iszonyú nehézségek árán szereztem).

Mielőtt rendesen elkezdhettem volna pánikolni, a biztonsági őr sietett a segítségemre. Megmutatta, hogy a fémdetektor mellett álldogál egy nő, aki, mit ad isten, éppen csokornyakkendőket árul. Vettem egyet 15 euróért, és már léphettem is rá a vörös szőnyegre. (Egy barátom a magyar csapatból nem volt ilyen szerencsés: vele is megvetették a csokornyakkendőt, aztán egy későbbi kapunál amiatt fordították vissza, mert nem fekete volt a cipője, hanem sötétbarna.)

Kétezer-háromszáz ember

Ennyit a kalandokról, most jöjjön a vörös szőnyeg. A híres-neves bevonulás a filmfesztiválok egyik leglátványosabb eseménye. Sajnos a Jupiter holdja stábjából hiányzott Balsai Móni, pedig fantasztikusan festett volna, ahogy végigvonul a fotósok kereszttüzében. Épp a Liza, a rókatündér rendezőjével forgat egy sötét krimit Magyarországon, nem tudott itt lenni a cannes-i bemutatón. Ahogy a főgonosz rendőrt alakító Cserhalmi György sem, aki egészségi okokból nem lehetett jelen.

Így csak öten lépdeltek péntek este, valamivel tíz óra előtt a cannes-i fesztiválpalota főbejárata felé a vörös szőnyegen: Mundruczó Kornél rendező, Wéber Kata forgatókönyvíró, Petrányi Viktória producer, illetve a két férfi főszereplő, Jéger Zsombor és Merab Ninidze.

A grúz színésznek – akit Mundruczó éveken át győzködött, hogy vállalja el a főszerepet – a nyilvánvaló okok miatt még azért is volt izgulnivalója, mert most látta először a filmet, amiben nem a saját hangján szólal meg, hanem Bálint Andrásén. Úgy képzelem, hogy minden színész egyik rémálma lehet szinkronizálva hallani magát, de a kollégáitól később azt hallottam, hogy Ninidze meg volt elégedve a végeredménnyel.

Sokkoló lehetett ez az este a 26 éves Jégernek is. Nem elég, hogy végzős egyetemistaként leforgatott egy nagy költségvetésű (a Filmalap 700 milliós támogatása mellé még legalább ugyanennyit tettek bele a külföldi partnerek), technikailag hihetetlenül bonyolult filmet, most a világ egyik legnagyobb vetítővásznán, 2300 puccparádéba öltözött ember társaságában nézhette saját magát két órán keresztül.

„Mundruckó”

Elképesztő, hogy Thierry Frémaux fesztiváligazgató már sokadik alkalommal köszönti személyesen Mundruczó Kornél rendezőt Cannes-ban (Mundruczónak ez már az ötödik nagyjátékfilmje a fesztiválon, és a harmadik a versenyprogramban), mégsem tudja megjegyezni a nevét az istennek sem. Frémaux fogadta a magyar film stábját a palota lépcsőjének a tetején, majd később a teremben is ő konferálta fel őket, és megint Mundruckóként mutatta be rendezőt.

Jéger Zsombor pedig, aki a filmben a lebegni képes menekült fiút játssza, arra készülhet fel, hogy jó ideig mindenki azzal próbál majd kedélyeskedni a jelenlétében, hogy miért nem repülve érkezett. Csak ezen az estén kétszer kapta meg ezt a tréfásnak szánt kérdést, egyszer egy tévériportertől, másodszor Frémaux fesztiváligazgató célozgatott erre.

Amikor beléptek a magyarok a díszterembe, nagy taps fogadta őket. Egy széles sorban ültek le a nézőtér első felében. Mundruczó jobbján a színésznőként a 14 évvel ezelőtti Szép napok című filmjében debütált Wéber Kata ült, a balján pedig Jéger Zsombor. Merab Ninidze magával hozta a kiskamasz fiát is.

Kihunytak a fények, az érezhetően lelkes közönség előbb a cannes-i logót tapsolta meg (aminek a fesztivál 70. évfordulójára készült új változatában megjelenik Jancsó Miklós és Mészáros Márta neve is), majd a film létrehozásában segédkező összes cég nevét egyenként. Egy pillanatnyi hanghibán kívül technikai probléma nélkül zajlott le a vetítés – ezt amiatt emelem ki, mert egy nappal korábban ugyanebben a teremben történt az az illúzióromboló eset, amikor az Okja című versenyfilmet rossz képaránnyal kezdték el vetíteni, és nyolc perc után újra kellett indítani az elejétől.

Számomra második nézésre is óriási élmény volt a Jupiter holdja. Ez egy szertelen, túlburjánzó film, tele olyan meghökkentő momentumokkal, amik közül egy csomót csak most szúrtam ki. A hihetetlenül látványos és bonyolult akciójelenetek megint lenyűgöztek, de azokat már részletesen kiveséztem a kritikámban, most inkább arra figyeltem fel, hogy milyen jót tesz a filmnek Ninidze érzelemdús személyisége.

Mundruczó korábbi filmjeit a szenvtelen színészi játék miatt nehezen tudtam a szívembe fogadni, itt azonban azt láttam, hogy a grúz színész érzelmessége a többiekre is átragadt. Ennek a hatásnak amúgy a Jupiter holdja cannes-i sajtótájékoztatóján is tanúja voltam: amikor Ninidze beszélni kezdett, az amúgy mélabúra hajlamos magyar kollégái máris úgy vigyorogtak, mint a vadalma.

Még pergett a végefőcím, amikor kitört a taps a teremben. A cannes-i közönség állva ünnepelte a filmet (ezt az alábbi videóban meg is lehet tekinteni), először Mundruczó pattant fel a helyéről, jobb kezét a szívére tette, és úgy fogadta a nézők elismerését. Ninidze puszit nyomott Jéger arcára, a könnyeit törölgette, majd a rendező és a fiatal színész úgy emelték fel a két karját, mint Rockynak az edzői egy kiütéses győzelem után.

Mundruczó felállította a többieket, nagy ölelkezés indult, amibe beszállt Rév Marcell operatőr, Ágh Márton látványtervező, Jancsó Dávid vágó és Jed Kurzel zeneszerző is. A mögöttük lévő sorokból a Filmalap vezérigazgatója, Havas Ágnes és Kovács Gábor producer a mobiltelefonjaikkal dokumentálták az eseményeket. Mivel pár éve bevezették Cannes-ban, hogy négy perc után kihajtják a teremből az alkotókat, sosem tudjuk meg, hogy meddig ünnepelte volna még a magyar filmeseket a közönség, de ez a négy perc csodálatos volt.

Már éjfél is elmúlt, az éjszaka a palotától pár utcányira lévő szórakozóhelyen folytatódott. A Jupiter holdja premierpartiját a Silencio nevű klubban (ez nyilván a 2001-es cannes-i filmfesztiválon bemutatott Mulholland Drive című David Lynch-filmre utal) tartották, ez egy egészen különleges hely, ami egy négyemeletes ház legfelső szintjén van, úgyhogy félig a szabad ég alatt fogyaszthatják el a pezsgőt a vendégek. Ninidze kisfiát sajnos nem engedték be ide, ezért ők visszamentek a szállásra, de a csapat többi tagja (a fent említetteken kívül még legalább két tucat stábtag jött ki Cannes-ba, plusz egyéb magyar filmesek és újságírók) kellemesen lelazult a premier után.

Pár óra alvás után másnap reggel Mundruczóval interjúztam a fesztiválpalota egyik helyiségében. Ezt a beszélgetést a tervek szerint vasárnap lehet majd olvasni itt a rovatban, és érdemes is, mert többek között arra is érdekes magyarázatot ad a rendező, hogy miért volt szükség arra a snittre, amiben Mihalik Enikő fenekét követi a kamera.