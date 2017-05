Adam Sandler színészi zsenialitásán ámuldozik mindenki

Az egyik legtöbbet hallott szó az idei cannes-i filmfesztiválon a Netflix, a fizetős tévéóriás ugyanis továbbra is mindent megtesz, hogy fenekestül felforgassa a moziforgalmazás berögzült szabályait. Adam Sandlerrel és Dustin Hoffmannal felvértezve ott vannak a versenyprogramban, a The Meyerowitz Stories esélyes a legjobb férfi alakítás díjára.

Netflix, Netflix, Netflix – hetek óta mást se hallani a cannes-i filmfesztivál kontextusában, pedig pár éve még elképzelhetetlennek tűnt, hogy egy fizetős tévécsatorna ilyen fontos téma legyen a világ legjelentősebb mozis fesztiválján. Az agresszívan terjeszkedő streamingcég azonban az utóbbi években már minden A listás szemlén ott settenkedik, és az idei Sundance-en például szépen felvásárolták a fődíjast (I Don't Feel at Home in This World Anymore), és a legnagyobb Oscar-esélyesnek kikiáltott filmet (Mudbound) is.

Velence és Berlin az első adandó alkalommal behódolt, ott már tévésorozatokat is simán beválogatnak a hivatalos programba, de Cannes valamennyire ellenállt, és csak Steven Soderbergh (Túl a csillogáson) vagy Olivier Assayas (Carlos) szintű rendezők kedvéért volt hajlandó kivételt tenni.

A szervezők nem győzték hangsúlyozni, hogy Cannes a mozi ünnepe, és a televíziós produkcióknak maximum versenyen kívül van itt helyük, ha mondjuk az Arany Pálma-győztes David Lynch (Twin Peaks) vagy Jane Campion (Top of the Lake) a rendező. A versenyprogram bejelentésekor azonban kiderült, hogy nem egy, hanem két Netflix-film is versenyez az idei Arany Pálmáért.

A progresszivitással híresen nem jó viszonyt ápoló francia filmszakma azonnal felhördült. A Netflix modellje számukra egyáltalán nem elfogadható, hiszen a törvény azt írja elő, hogy 36 hónapnak kell eltelnie egy film mozis és VOD (fizetős tévé)-bemutatója között. Az amerikai streamingóriás annyit hajlandó lenne engedni, hogy a Netflix-premierrel egy időben moziban is bemutatja a filmeket (ezt tették a Beasts of No Nation esetében is), de a franciáknak ez nem elég.

A fesztivál kezdete előtt egy héttel komolyan sanszosnak tűnt, hogy az óriási felháborodás miatt még vissza is vonhatják a versenyből Bong Joon-ho Okjá-ját és Noah Baumbachtól a The Meyerowitz Stories-t. Szerencsére végül nem ez történt, de Cannes annyiban engedett a francia moziforgalmazók nyomásának, hogy hoztak egy szabályt, miszerint jövő évtől csak olyan film szerepelhet a cannes-i versenyprogramban, amit utóbb bemutatnak a francia mozik. Ez azért is faramuci helyzet, mert a hollywoodi stúdiók egyre inkább távol maradnak Cannes-tól, az amerikai független filmes piacot pedig lassan de biztosan felzabálja a Netflix és az Amazon, akik viszont jönnének nagyon szívesen a Riviérára.

A kényes helyzetet Almodóvar zsűrije azzal oldhatná fel, ha adnának egy jelentősebb díjat az Okjá-nak vagy a The Meyerowitz Stories-nak, bár a sajtótájékoztatón eléggé úgy tűnt, hogy a spanyol rendezőlegenda a francia mozisok oldalán áll. Az Okja bemutatója volt hamarabb, és igazi katasztrófának indult: rossz képaránnyal kezdték el vetíteni a filmet, a Netflix-logót pedig hangos búzás és füttyögés fogadta. A Tilda Swinton főszereplésével készült cuki kis filmet végül többnyire kedvelte a cannes-i közönség, de Arany Pálmát vagy más fontos díjat ezen a ponton senki sem jósol Bong Joon-hónak.

A The Meyerowitz Stories viszont más tészta. Noah Baumbach hosszú ideje az amerikai független film egyik legjelentősebb alkotója, akinek olyan remekművek fűződnek a nevéhez, mint A tintahal és a bálna, a Frances Ha vagy A 40 az új 20 és még egyszer sem volt Cannes-ban. Beválogatása tehát egy örömteli, progresszív döntés, amit kár lenne, ha elhomályosítana a Netflix-hisztéria. Dustin Hoffman egy kibírhatatlanul rigolyás apát alakít, aki körül összegyűlik három gyermeke (Adam Sandler, Ben Stiller és a Netflix zászlóshajójának indult A kártyavár-ból ismert Elizabeth Marvel), amikor az egészségi állapota válságosra fordul.

A diszfunkcionális, neurotikus családok Baumbach specialitásának számítanak, és ezúttal is magabiztosan, rengeteg humorral és iróniával közelít az alapanyaghoz. A baj talán csak annyi, hogy semmi újat nem mutat, láttuk már ezeket a figurákat, és ismerjük a problémáikat. Még a saját filmográfiájában is kissé repetitívnek hat több helyzet, főleg, hogy néhány színész (Stiller mellett Adam Driver és Matthew Shear) olyan, mintha átugrott volna valamelyik előző filmjéből.

Talán éppen ezért a Baumbach világában először megjelenő arcokat a legnagyobb élvezet nézni. A 79 éves Dustin Hoffmantól talán már senki sem várt ennyire szórakoztató alakítást, Emma Thompson soványka szerepéből is kihoz valami érdekeset, Grace Van Patten pedig egy izgalmas és mutatós felfedezés.

A legtöbb kritikus azonban nem az említett Oscar-díjas színészek munkájáról zeng dicshimnuszokat, hanem a filmben Hoffman lúzer fiát játszó Adam Sandleréről. A futószalagon gyártott, egyre gagyibb komédiák királyának alakításáról revelációként írnak, pedig nem kéne annyira meglepődni azon, hogy ha Sandler odateszi magát, képes rá, hogy komplex, érdekes, hús-vér karaktereket hozzon létre.

Erre először tizenöt évvel ezelőtt szolgáltatott bizonyítékot a pont itt, a cannes-i filmfesztiválon bemutatott Kótyagos szerelem című Paul Thomas Anderson-remekműben. De nagyon erős volt a 2004-es Spangol című romantikus komédiában is, és időről időre később is vállalt valódi színészi kihívást jelentő szerepeket (például a 9/11-es traumákat feldolgozó Üres város-ban, Jason Reitman 2014-es drámájában, a Férfiak, nők és gyerekek-ban, illetve az Oscar-díjas Spotlight rendezőjének A cipőbűvölő című fantasyjében), arról pedig nem ő tehet, hogy ezek a komolyabb filmjei nem sikerültek mindig a legjobban.

A The Meyerowitz Stories-ra viszont büszke lehet az ötvenéves szupersztár, és a saját játékára is, amiben nyoma sincs az idegesítő manírjainak, egy szimpatikus, jófej fickót hoz, akivel igenis együtt akar érezni a néző. Kellemes meglepetés lenne, ha a cannes-i zsűri is elismerné az alakítását, és ezzel biztosítaná, hogy a The Meyerowitz Stories ne olvadjon be nyomtalanul Sandler egyenesen Netflixre készített, igénytelen tucatkomédiái közé.