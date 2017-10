Budapesten forgatott filmmel nyílik a Spanyol Filmhét az Urániában

Emma Suárez, Javier Cámara, Carmen Machi, Mario Casas, Luis Tosar, Paco León és más spanyol sztárok uralják jövő héten az Uránia mozivásznát, hiszen október 17-től 22-ig, keddtől vasárnapig a Nemzeti Filmszínházban zajlik a Cervantes Intézet és a Spanyol Nagykövetség közös szervezésében megvalósuló Spanyol Filmhét. A programban tizenkét új játékfilm: vígjátékok, drámák, thrillerek, köztük Goya- és Gaudí-díjas alkotások szerepelnek.

A filmhetet október 17-én egy látványos történelmi film nyitja. A sakkozó a második világháborút megelőző vészterhes években, valamint a háború idején játszódik: hőse, a spanyol sakkbajnok beleszeret egy francia újságírónőbe, és segítségével Franco rezsimje elől Franciaországba menekül. De ott is utoléri a történelem: a megszálló nácik börtönbe zárják. A börtönéveket a sakk segítségével próbálja túlélni. A film különlegessége, hogy jeleneteit szinte kivétel nélkül Budapesten vették fel. A budapesti bemutatón a spanyol alkotók közül jelen lesz a szereplők közül Marc Clotet és Lionel Auguste valamint a film rendezője, Luis Oliveros.

A műfaji változatosság jegyében a mustra szerdán, 18-án egy vígjátékkal és egy thrillerrel folytatódik. A Váratlan nyeremény rendezője, Nacho G. Velilla a komédiák specialistája, Melegkonyha című 2008-as filmjét a főszerepet alakító Javier Cámarával idehaza is sikerrel vetítették a mozik. Új filmjének alapproblémája ismét pikáns: Villaviciosa de al Lado városka lakóira rámosolyog a szerencse. Többen is nyernek a lottón, örömük azonban nem felhőtlen, mivel a nyertes szelvényt a szerencsés férfiak a helyi bordélyházban vásárolták, és ezt az asszonyok semmiképp nem tudhatják meg. De persze megtudják. A film a tavalyi év legjövedelmezőbb spanyol mozidarabja volt, 11 millió eurós bevételt hozott 2,5 milliós ráfordítás mellett.

A katalán származású Oriol Paulo filmje, A láthatatlan vendég a Filmtekercs szerint „olyan csavaros thriller és izgalmas krimi egyben, amilyenre már régóta vártunk". A népszerű Mario Casas egy vállalkozót alakít benne, akit szeretője megölésével vádolnak, és bár a körülmények egyértelműen ellene szólnak, a rendező úgy vezet el bennünket a végső csattanóig, hogy közben többször is megingat ítéletünkben. A szövevényes thriller elnyerte a 2017-es Portlandi Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját.

Csütörtökre, október 19-re is jut humor és izgalom. A Gyereket várunk című komédia rendezője Juana Macia, aki harmadmagával képviseli a válogatásban a női rendezőket. Témaválasztásának középpontjába nem először kerül a gyerekvállalás problémája. Ebben a filmjében egy negyvenhez közeledő, gyermektelen párt ismerhetünk meg, akiknek az utódnemzés tovább nem halogatható szüksége forgatja fel az életét.

Különös identitási kérdéseket vet fel A következő bőr című thriller, Isaci Lacuesta és Isa Campo alkotása. A történet a ködös Pireneusokban, egy kis faluban játszódik, ahol váratlanul előkerül az évekkel ezelőtt eltűnt, 17 éves Gabriel. Visszatér szüleihez, ám emlékezetkiesése őket is elbizonytalanítja: valóban a fiukat kapták-e vissza. A film 2017-ben megkapta a katalán filmakadémia Gaudí-díját a legjobb film, a legjobb forgatókönyv, valamint a legjobb női főszereplő kategóriájában. Emma Suárez a női főszerepért a spanyol filmakadémia Goya-díját is elnyerte (ugyanekkor az Almodóvar Julietájában nyújtott teljesítményéért a legjobb női mellékszereplő díját is átvehette).

Pénteken, október 20-án egy romantikus történelmi dráma és egy újabb thriller következik. A pálmafák a hóban Spanyol-Guinea háború utáni húsz évéről és függetlenné válásáról mesél egy szerelmi történeten keresztül. A több Goya-díjjal jutalmazott film főszerepében ismét Mario Casast láthatjuk, aki a Láthatatlan vendég főhősét is alakítja, s szinte állandó szereplője Fernando González Molina rendező filmjeinek (A felhők fölött három méterrel, Téged akarlak!). A Késő harag az elsősorban filmszínészként ismert Raul Arévaló első nagyjátékfilm-rendezése, melyet máris számos díjjal jutalmaztak. Egyebek mellett megkapta a legjobb filmnek, a legjobb első rendezésnek és a legjobb eredeti forgatókönyvnek járót Goya-díjat. A drámába oltott thriller főszereplője José és Curro. Utóbbi börtönben ül egy rablás miatt, amelynek során bandájának egyik tagja megölte José apját és barátnőjét. Currót, amint a börtönből kiszabadul, José arra kényszeríti, hogy együtt induljanak megkeresni a hajdani gyilkost. Kis kapcsolódás a magyar filmművészethez, hogy Currót Antonio de la Torre alakítja, aki Mészáros Márta új filmjében, az Aurora Borealisban is szerepel.

Szombaton, október 21-én négy film látható a programban. A Beszélnünk kell róla című David Serrano-vígjáték hősnőjének „volt" férjével gyűlik meg a baja: Jorge munkanélküli, egy omladozó lakásban él, és még nem tette túl magát a szakításon – hogyan lehetne kíméletesen rávenni a válásra? Nem egyszerű, bár egy exszel semmi nem az. A te érdekedben, Carlos Therón rendezése három lányos apa története, akiknek csemetéi fura kapcsolatokban élnek. Az apák (Javier Cámara, Jose Coronado, Roberto Álamo) elhatározzák, nem hagyják lányaik életét kisiklani.

A szívvel, humorral és szociális érzékenységgel teli női filmeket képviseli az argentin származású Marina Seresesky alkotása, a Nyitott ajtó Carmen Machi főszereplésével. Szép és karcos történet az anyai érzésről és a gondoskodásról, amely három prostituáltban ébred fel, amikor egyik váratlanul elhunyt társuk kislányát kell gondozásba venniük. A film 2016-ban elnyerte a Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) közönségdíját. A nap negyedik filmje, a Száz év megbocsátás című kemény thriller egy különös valenciai bankrablás története, amelyben a tét jóval nagyobb, mint néhány millió euró, a 314-es széf ugyanis olyan kompromittáló adatokat tartalmaz politikusokról, amelyek nyilvánosságra kerülésébe az egész ország beleremeghet. A banda tagjainak megszemélyesítői közt láthatjuk napjaink egyik legnépszerűbb spanyol férfiszínészét, Luis Tosart, s azt a Raúl Arévalót is, aki a már említett Késő harag című filmet rendezte.

Az utolsó napra egy szívmelengető, szép történetet tartogatnak a filmhét szervezői, Az olajfa című Icíar Bollaín-alkotást. A rendezőnő a mostani mustra szerzői közül a legrangosabb díjakat tudhatja magáénak. Korábbi munkáival megszerezte egyebek mellett Cannes-ban a kritikusok hetének díját (Ismeretlen virágok, 1999), a Berlinale Panoráma díját és volt Oscar-jelölt is (Ismeretlen föld, 2010), valamint sokszoros Goya-díjas. Az olajfa főszereplője, Anna Castillo is Goya-díjat kapott alakításáért. Az általa megszemélyesített Alma a történet szerint imádja nagyapját, aki évek óta nem beszél, és az állapota egyre csak romlik. A lány bármit megtenne, hogy megörvendeztesse. Ezért Németországba utazik, hogy megtalálja azt az olajfát, amit az elszegényedett család 12 évvel korábban az öreg akarata ellenére eladott. Az október 22-én látható film méltó záróakkordja a tavalyi spanyol filmtermést bemutató válogatásnak, melyben minden film egyetlen alkalommal, eredeti nyelven, magyar felirattal kerül vászonra.

A filmekről és a filmhéten érvényes jegykedvezményekről további részleteket az Uránia weboldalán találnak az érdeklődők:

http://www.urania-nf.hu/esemenyek/1002/2017/10/17/spanyol-filmhet-2017-oktober-17-22-