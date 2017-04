Ekkora titkolózás rég nem volt magyar film körül

Ujj Mészáros Károly első rendezése, a Liza, a rókatündér igazi sikertörténet: a szájhagyomány és a közönség szeretete a Vajna-korszak egyik legnézettebb magyar filmjévé emelte, és fesztiváldíjakat is bezsebelt. A rendező most sötét hangvételű, skandináv beütésű bűnügyi filmmel tér vissza, melynek szintén Balsai Mónika a főszereplője. Kint jártunk az X. forgatásán, ahol nagyon ment a titkolózás a sztoriról, de azt azért megtudtuk, miért tekinthetőek viszonyítási pontnak az északi krimik, miért nem mosolyoghat Balsai Mónika, és mely ruhadarabjával áll különösen hadilábon.

Alighogy megérkezünk Ujj Mészáros Károly új filmjének forgatási sajtónapjára, az a hír fogad minket, hogy nem érdemes a sztoriról vagy a karakterekről kérdezgetni majd az alkotókat, mert nem árulhatnak el semmit.

A titkolózás valahol érthető, hisz az X. címen futó projekt (ez a római számot jelöli, tehát „Tizedik”-ként kell kimondani) egy fordulatokban gazdag krimi lesz, véletlenül sem akarják elkottyintani a meglepetéseket. Így viszont még a premisszáról sem tudhattunk meg sokkal többet, mint ami a sajtóközleményben szerepelt.

Hová viszi a rendőr a nyomozónőt?

Az Óbudán, lakótelepi környezetben, tízemeletes panelházak között forgatott jelenetektől sem leszünk okosabbak. Először rendőrautó cirkál az utakon, az anyósülésen a film hősével, a Balsai Mónika által alakított nyomozónővel, akit Évának hívnak, a hátsó ülésen pedig Ujj Mészárossal és Szecsanov Martin operatőrrel. Utána a jelenet előzményét veszik fel, melyben a nyomozónő elindul otthonról a lányával, Katival – őt Bujáki Zsófi alakítja, aki Balsai szerint nagy felfedezés, varázslatosan ügyes –, ám egy rendőr a ház előtt beparancsolja a kocsijába. Hogy miért, azt nem Éva tudja. Mondanom sem kell, mi sem.

A rövid, kaputól rendőrautóig tartó sétát ötször-hatszor ismétlik meg, közben Ujj Mészáros azt kéri, hogy legyen még rendezetlenebb a tizenéves gyerek haja, horgassza le még jobban a fejét. Ilyenkor persze rögtön beindul az ember fantáziája, mint egy jó krimi olvasása közben. Miért olyan morcos a nyomozónő lánya, hogy még a fejhallgatóját is csak félig veszi le, amikor az anyja hozzá szól? Vajon majd zűrös társaságba, rossz bandába keveredik? Vagy elrabolják, és Balsainak ezer magyar gengszteren kell átverekednie magát, hogy megmentse?

Ez utóbbi valószínűtlen, az X. ugyanis nem Liam Neeson akciófilmjeinek nyomdokain készül, hanem a skandináv krimik ízlésvilágát, szellemiségét fogja tükrözni. Ujj Mészáros, aki a hazai olvasóközönség körében is népszerű Jo Nesbø összes magyarul megjelent könyvét olvasta, az Origónak elmondta, miért kedveli annyira ezt az alzsánert. „Ez nyilván irodalmi dolog, hogy Nesbø három mondaton belül belerak az áldozat, a nyomozó, vagy bárki perspektívájába. Nagyon lényegretörően és egyszerűen csinálja, de borzasztóan jól működik.”

A jó krimi többről szól, mint egy gyilkosság kiderítéséről

Az X. forgatókönyvében is azt szerették volna megvalósítani a társíróval, Hegedűs Bálinttal egyetemben, hogy a néző legalább Balsai figurájával, és egy-két fontosabb mellékszereplővel komolyan együtt tudjon érezni. (Ilyen jelentősebb mellékszálnak ígérkezik Katinak a szála is, amire Ujj Mészáros csak szűkszavúan utalt, szóval akár még be is jöhet a bandázós tippem.)

Abban is a skandináv krimik mintáját követik, hogy a bűnügynek nem feltétlenül lesz tipikus, minden tekintetben megnyugtató megoldása. „Nagyon szeretem, hogy az igazság sosem úgy győzedelmeskedik, amennyiben győzedelmeskedik, hogy két markos rendőr letartóztatja a bűnöst, mindig valamilyen más úton-módon” – hivatkozik Nesbø regényeire Ujj Mészáros.

Viszonyítási pontnak tekinthető még A híd című bűnügyi, épp a negyedik évadját forgató sorozat, amit szintén a rendező hozott fel. Egyfelől azért, mert többről szól, mint egy-egy brutális gyilkosság vagy rejtély kinyomozása, a második-harmadik évad szabályosan letaglózta Ujj Mészárost filozofikus, egzisztencialista mondanivalójával. Másfelől a letisztult, szimpla tévéjátéknál különlegesebb vizuális elbeszélésmód, történetmesélés igaz lesz az X.-re is. „Nem teljesen lineáris módon közelítjük meg, picit furcsábban próbáljuk a sztorit előadni.”

Rossz, hogy nem lehet annyit mosolyogni

„Nem cseresznyevirágzás, hanem sötét ősz.”Így festi le Balsai Mónika a film tónusát, ami várhatóan szöges ellentéte lesz tehát a mesebeli, sosemvolt magyar retró-kapitalizmust eklektikus színekkel, formákkal és zenékkel megteremtő Liza, a rókatündér-nek. Kevesebb varázslat, sokkal több feszültség.

Ha már valamivel, akkor inkább A martfűi rém-mel mutathat hasonlóságot, melyben Balsai egy fontosabb mellékszerepet játszott. A színésznő Sopsits Árpád sorozatgyilkosos thrillerében, valamint az azelőtti filmjében, a Tiszta szívvel-ben is azt szerette, hogy a valós világot, valódi problémákat próbálja mutatni, és „nagyon a lélekről szól” – akárcsak az X.

A sötét hangvétel, valamint a komoly életproblémákkal viaskodó, egy múltbeli titok által gyötört hősnő figurája pont ellentétes Balsai alkatával. „Én ennél energikusabb ember vagyok, egy olyan állapotott kell fenntartanom minden nap, ami közben nem annyira jó” – meséli. Persze, nagy kihívás is, hogy egy összetett, zárt személyiséget kell minimalista eszközökkel megformálnia, csak a nevetés, a mosolygás hiányzik egy idő után. „De jól vagyok, köszönöm” – teszi azért hozzá nevetve.

Nem csak a fiúk élvezik a kaszkadőrmutatványokat

A forgatást komoly próbafolyamat előzte meg, melynek részeként a színészeket kitanították a rendőri vagy a nyomozati munka csínjára-bínjára. Balsai tanult helyszínelést egy előadótól – „döbbenetes dolgokat mutatott, beleláttunk technikai őrületekbe”, a kaszkadőrcsapat pedig edzéseket tartott, ahol például eséseket gyakoroltak. „Ezt a fiúk baromira élvezik, és én is” – lelkendezik a színésznő. A fegyverhasználatból is kiokították: mint mondja, jól és rosszul is meg kellett tanulni kezelni a fegyvert, vagyis Éva valószínűleg nem egy mesterlövész.

Az akciódúsabb jelenetek forgatása egyébként még hátravan. „Eddig nagyon magas tetőkön voltunk” – avat be a színész, majd gyorsan megnyugtat, hogy leugraniuk azért nem kellett. És hogy mi a legnagyobb kihívás? Nem az időjárási körülmények, nem is a feladat nehézsége, a fizikális követelmények vagy a szereplő lelki tusáinak átélése. Nem, jelenleg a nyakában lógó sál Balsai esküdt ellensége, melynek a kapcsolódó jelenetekben mindig ugyanúgy kell állnia.

Nem kell majd hosszú éveket várni a bemutatóra

Az X. forgatása kint jártunkkor körülbelül az egyharmadánál járt, a város számos pontján megfordult már a stáb, műteremben nem is dolgoznak. Balsai így fogalmaz: „Olyan helyszíneken, lakásokban, házakban vagyunk, ami olyan arcát mutatja Pestnek, a mai életünknek, országunknak, gazdagságával és szegénységével együtt, ami döbbenetes.” Vállalt célja is a filmnek, hogy adjon egy metszetet a társadalomról, amibe a bűnügy ágyazódik: a panelkörnyezet passzol Éva rendőri fizetéséhez, de alsóbb és felsőbb rétegek is feltűnnek.

Az biztos, hogy ennek a filmnek már most gyorsabb az átfutása, mint a Liza, a rókatündér-nek, ahol nyolc év telt el az ötlet megszületése és a bemutató között. A sztori most is régebben kész lett, majdnem másfél évvel a Liza premierje előtt, csak annak utómunkája alatt még gyúrtak a történeten, és jóval később adták be a Filmalaphoz. Viszont nem kell attól félni, hogy az X. esetében is évekig elhúzódna az utómunka, hisz ezúttal negyedannyi snittbe kell majd utólag belenyúlni, mint a vizuális trükkökkel megbolondított mesében.

Az X. így várhatóan 2018 első felében kerülhet a mozikba, a film producer, Muhi András elmondta, hogy szeretnék egy nagyobb nemzetközi fesztiválra kivinni, és arra ráhúzni a magyar premiert. A további szerepekben olyan színészek tűnnek fel, mint Schmied Zoltán, Bede Fazekas Szabolcs, Szirtes Ági, Fekete Ernő, Básti Juli, Hámori Ildikó és Kulka János.