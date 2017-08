Mila Kunis feltűnés nélkül mászkál a magyarok között

Minden nyárra jut nekünk pár Budapesten forgató világsztár, az idén többek között Mila Kunist és férjét, Ashton Kutchert lehet látni itt-ott felbukkanni a fővárosban. Több fotó napvilágot látott a Facebookon, amiken a barátságos házaspár budapesti lófrálásuk közben kis magyar boltokba tér be és mosolyogva pózol a tulajdonos nagy örömére. Akadnak viszont olyan szerencsések, akik egyenesen a forgatásba is belekukkanthattak, ami miatt Mila Kunis nálunk időzik. Egyikük el is meséli élményeit az Origo olvasóinak.

Mila Kunis nyár eleje óta forgatja Budapesten a The Spy Who Dumped Me című akciókoomédiát. A film másik főszereplője Kate McKinnon, akit a Szellemirtók női verziójából ismerhetnek a nézők, illetve most épp a Csajok hajnalig-ban lehet látni őt a mozikban, amint Scarlett Johanson oldalán brillírozik.

Dóra nevű olvasónk beszámolójából kiderül, hogy ebben a jelenetben Kelenföld Bécset játssza, és egy békés jegyvásárlás vált át üldözéses rohangászásba. Innentől át is adom a szót Dórának.

A 4-es metró kelenföldi végállomásának őrmezei kijárata már napok óta be volt állványozva egy forgatás miatt. Minden táblát kicseréltek német feliratúra, és még pluszban odatettek néhány jegyvásárló automatát. Hamar kiderült, hogy Mila Kunisék filmje készül majd az aluljáróban, egészen pontosan azon a helyen, ahol nap mint nap én is közlekedem.

Egy ismerősöm statisztaként ott volt a pénteki forgatási napon, és szólt, hogy én is elmehetek oda nézelődni, mert nincsenek hermetikusan elzárva a színészek. Valóban úgy is volt: mivel a gyalogosforgalmat nem állíthatták le az aluljáróban, a járókelők mellett zajlott a forgatás órákon keresztül.

A jelenetek felvétele közt átálláskor pedig ott sétálgatott Kate és Mila is szinte a járókelők között. Nagyon vicces volt, hogy a járókelők kábé két-három másodpercre megálltak, aztán ment mindenki tovább, senkit sem érdekelt különösebben, hogy kik és mit forgatnak. Mila Kunis is simán ott járkált, nekem nem tűnt úgy, hogy bárki felismerte volna.

Aznap kábé nyolcvan statiszta dolgozott, mindenki járókelőként, és a legtöbbjüknél bőrönd volt. Mivel a rendező a bőröndök zaját túl hangosnak ítélte, megkérték a statisztákat, hogy kézben vigyék a bőröndöket, és ne a földön húzzák. Gondolhatjátok, hogy nézett ki, ahogy minden járókelő a láthatóan tök üres gurulós bőröndöt lóbálja a kezében.

A ruhákat elnézve úgy tűnt, hogy a jelmeztervezők nem mentek rá a szexisségre ebben a jelenetben. Kate fekete kantáros nadrágot viselt egy eléggé összemaszatolt fehér pólóval. A haja a feje tetején fel volt tűzve. Mila is egy előnytelen szettet kapott, ő világosbarna nadrágot és sötétbarna Hawaii-mintás inget viselt.

Mindkettejüknek volt egy-egy dublőre, akik ugyanolyan ruhát kaptak mint Kate és Mila, de amíg én ott nézelődtem, addig rájuk nem volt szükség, mindent megcsináltak a színészek. A jeleneteket fordított sorrendben vették fel, de valami olyasmi történt, hogy megérkeznek a bécsi (!) pályaudvarra, ahol nézegetik a menetrendet (ezt mindkét oldalról felvették), utána összetalálkoznak két másik lánnyal, akiket elkezdenek üldözni, majd az üldözős jelenet végén nagy visítozás közepette az egyik lányt Kate a földre teperi.

Mivel úgy sejtettem, hogy ilyen alkalom még egyszer nem valószínű hogy adódik az életben, le kellett szólítanom Kate McKinnont, hátha tudok vele fotózkodni. Odaléptem hozzá, a nevén szólítottam és kérdeztem, hogy készíthetek-e vele fotót. Azt mondta, hogy nem megengedett, hát ez van sajnos, de azzal a lendülettel fogta magát, kezet nyújtott, és bemutatkozott nekem. Én is mondtam neki a nevem, még hebegtem valamit teljesen összefüggéstelenül arról hogy itt lakom és hogy milyen döbbenetes hogy pont itt forgat, de mire ezt az épületes gondolatsort elmondtam neki, már mennie kellett a dolgára. Életem legszürreálisabb élménye volt.

Fotót csakúgy a forgatásról nem mertem csinálni, mert azt figyelték és rászóltak azokra, akik fényképeztek. Néhány járókelő készített felvételeket, de én túl gyáva voltam hozzá.