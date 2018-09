1964-ben főszerepet játszott Henri-Georges Clouzot A pokol c. filmjében. Az egyébként is számos nehézséggel terhelt forgatás alatt a rendező szívrohamot kapott és három hét múlva a munka leállt. Serge Bromberg 2009-ben (új jelentetek és interjúk felhasználásával) fél-dokumentumfilmként mutatta be. Forrás: AFP