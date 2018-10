1958-ban három kiváló filmben is szerepelt. A kalóz c. kalandfilmet is DeMille rendezte volna, de betegség miatt akkori sógorára bízta: ez Anthony Quinn egyetlen rendezése. Heston, amikor megkapta A gonosz érintése (a képen Janet Leigh-vel) főszerepét is, ragaszkodott hozzá, hogy a stúdió bízza a rendezést Hollywood fenegyerekére, Orson Welles-re. Ebben az évben az Idegen a cowboyok között című western fontos mellékszerepét is elvállalta, leginkább a rendezőlegenda William Wyler miatt. Forrás: AFP