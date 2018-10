Viggo Mortensen a színészkedés mellett verseket is ír (első kötete 1993-ban jelent meg), fotózik és fest. Absztrakt képeiben gyakran felhasználja saját költeményei fragmentumait is. A Tökéletes gyilkosságban is festőt alakít, a filmben látható festmények némelyike az ő munkája. Forrás: Warner Bros.