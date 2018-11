1970-ben, a Macho Callahan forgatásán viszonyba bonyolódott egy diákforradalmárral, Carlos Ornelas Navarrával, akinek augusztusban lánygyermeket is szült, aki két nappal később meghalt. Seberget ebben az időben megfigyelte az FBI, mert azt gyanították, hogy államellenes fekete szervezeteket támogat. Az FBI juttatta el a sajtóhoz azt az értesülést is, hogy Seberg akkor még születendő gyerekének nem Gary az apja. Igaz, a cikkek ekkor azt állították, hogy a Fekete Párduc, militarista afroamerikai szervezet egyik vezetőjével lépett félre a színésznő. A kislány halála után Seberg teljesen magába roskadt, minden augsztusban öngyilkossággal kísérletezett. A képen t

Jean-Louis Trintignant oldalán A merénylők (1972) c. filmben Forrás: AFP