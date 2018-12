Az egyik legismertebb francia, Gérard Depardieu 70 éves lett

Brutális, beteges, élveteg és nagyszerű volt Abel Ferrara Welcome to New York című filmjében (2014). A francia színész az utóbbi években is aktív, legutóbbi filmjét (To the Ends of the World) 2018-ban beválogatták a Cannes-i Filmfesztivál Rendezők kéthete szekciójába. Forrás: AFP