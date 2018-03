Legjobb betétdal: Remember Me

Ők voltak a jelöltek:

„Mighty River" a Mudbound c. filmből – zene és szöveg: Mary J. Blige, Raphael Saadiq és Taura Stinson

„Mystery of Love" a Szólíts a neveden c. filmből – zene és szöveg: Sufjan Stevens

„Remember Me" a Coco c. filmből – zene és szöveg: Kristen Anderson-Lopez és Robert Lopez

„Stand Up For Something" a Marshall c. filmből – zene: Diane Warren; szöveg: Lonnie Lynn és Warren

„This Is Me" A legnagyobb showman c. filmből – zene és szöveg: Benj Pasek és Justin Paul