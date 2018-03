Lady Gaga a 88. Oscar-díjátadón szexuális bántalmazás áldozatává vált emberekkel közösen adta elő 'Til It Happens To You' című számát. A dalt, melynek mindkét szerzője, Lady Gaga és Diane Warren is szexuális zaklatás áldozatai, abban az évben a legjobb eredeti dal kategóriában jelölték Oscar-díjra. A rendkívül érzelemdús előadást álló ovációval fogadta a közönség. Forrás: Getty Images/Kevin Winter