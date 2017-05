Füstfelhő és égett gumi - A Nagy Futam 2017 képekben

Versenymotorok és versenykamionok, rali- és ralikrossz autók, túraautók és persze a legnagyobb durranás: Forma-1-es versenyautók verték fel Budapest csöndjét idén május elsején is. A már hagyományosnak mondható Nagy Futamon a Hungaroring szervezésében testközelből találkozhattak a nézők az autósporttal. A Forma-1-es pilótákat a friss futamgyőztes Valteri Bottas, valamint Daniel Ricciardo képviselte. A német túraautó-bajnokságban szereplő Timo Glock is Budapestre érkezett. A túraautó-világbajnokság magyar versenyzője, Michelisz Norbert szinte egyenesen Monzából, legutóbbi WTCC-s futama helyszínéről sietett a parádéra, amelynek legjobb képeit most megnézheti galériánkban.