Tavasszal kezdődik a tornádóévszak az Amerikai Egyesült Államokban. A pusztító erejű forgószél a viharfelhőből indul ki, és a földfelszínnel érintkezik. A tornádó kialakulásában minden esetben nagyon erőteljes meleglevegő-feláramlás történik. Ha a zivatarcella belsejében intenzív és sokáig tart a feláramlás, és a légkör különböző rétegei közt nagy hőmérséklet- és páratartalombeli különbség áll fenn, valamint a szélnyírás is pont megfelelő mértékű, akkor a zivatarfelhő függőleges tengely mentén forogni kezd, úgynevezett szupercella alakul ki. A tornádók kialakulásának első fázisa az örvénylő fázis, amikor megszületik a felfelé mozgó levegőből (amelyből maga a viharfelhő is kialakul). Ekkor jön létre jellemző tölcsér formája is. A következő fázisban az örvény eléri a földet. Ezután gyorsan következik a legpusztítóbb időszak, az érett fázis. A törmelék, amelyet a földről szívott fel a vákuum, sötétre színezi a tölcsér alsó részét. Az összeesés fázisában a tornádó gyorsan gyengül, és kerülete is egyre kisebb lesz. Végül a hanyatló szakaszban az energiáját pazarló módon felélő szörnyeteg gyorsan gyengül, majd eltűnik. Az Egyesült Államokban többek között a Center for Severe Weather Research kutatói a tornádók közepébe hatolva próbálják megismerni a viharok kialakulásának jellegzetességeit.