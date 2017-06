A szerdai nap is eseménydúsan telt a VOLT Fesztiválon. Nem csak a színpadi programok, de napközben az utcaszínházak is szórakoztatták és elkápráztatták a fesztiválozókat. Az este folyamán aztán egy vihar is lecsapott a fesztiválozókra, de ez cseppet sem szegte a bulizni vágyók kedvét. Hatalmasat tomboltak az összes koncerten napsütésben és zuhogó esőben is. Nézze meg a Rockstar Photographers képeit!