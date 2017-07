A fesztiválozók a VOLT utolsó napján, szombaton sem unatkozhattak, hiszen a zenei programok mellett ezen a napon is különféle játékokkal és programokkal készültek a szervezők. Napközben a legügyesebb fesztiválozó csapatot derítették fel játékos vetélkedőkön keresztül, majd délután egy párnacsatára is sor került a Telekom Nagyszínpad előtt. Az este során aztán újabb nagy adag esőt is kaptak a nyakukba a fesztiválozók,, de az időjárásnak ezúttal sem sikerült eltántorítania őket a bulizástól. Az utolsó nap képei következnek a Rockstar Photographers-nek köszönhetően.