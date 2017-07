Ugye, ön is itt volt csütörtökön Zamárdiban? Ugye, ön is a vízben és a parton hűsölve menekült a kánikula elől napközben? Ugye, ön is végigtombolta-ugrálta-verette a délutánt és az éjszakát 5-től hajnalig? Ha nem, akkor sajnálhatja, de semmi gond! A Rockstar Photographers csapatának képeiből válogattunk a csütörtöki napról.