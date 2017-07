Elkapott pillanatokon a Sziget ezernyi arca

A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ évek óta jelen van a Szigeten, most viszont a Sziget jön a Capa Központba: Benkő Imre, illetve a Rockstar Photographers csapatának kiállítása 24 év Sziget-fotóiból válogat, látványos installációkon bemutatva a fesztivál különleges hangulatát - és az elmúlt két és fél évtizedet.

Ha valaki kilátogat a Sziget fesztiválra, egy másik dimenzióba lép át. Ennek a különleges univerzumnak a hű krónikása a kezdetektől, 1993-tól Benkő Imre, illetve néhány éve immár a Rockstar Photographers csapata, akik fotóikkal a szigetlét legapróbb mozzanatait is képesek voltak és a mai napig képesek kellő finomsággal megörökíteni. Ennek a komplex és közös munkának eredményeit mutatja be a kiállítás. Az évek során készült képekből Csizek Gabriella kurátor, a Mai Manó Ház főmunkatársa válogatásában az un. lightbox technika segítségével egy különleges látvány-installáció formájában, valamint hagyományos és vetített formában is megjelennek a fekete-fehér, színes, analóg és digitális technikával készült, illetve panorámagéppel és drónnal felvett Sziget-fotók.