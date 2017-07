A Nagyon Balaton rendezvénysorozat keretében megvalósuló kompkoncertek egyik fellépője a Stereo MC's. A brit hiphop-duó mindkét tagja elmúlt már ötven éves, de még mindig tudnak jó bulit csinálni. A megunhatatlan Connected vagy a Step It Up is felcsendültek az este folyamán, a különleges helyszínen. Nézze meg milyen volt a hangulat a Balaton közepén!