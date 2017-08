Punk's not dead. Izland északi részén, a körülbelül 80 lakost számláló Laugarbakki nevű településen kerül megrendezésre minden év augusztusában a helyi közösségi házban a Nordanpaunk fesztivál, ahol 3 napon keresztül a legfurább és legextremebb izlandi és külföldi meghívott együtteseké a főszerep. A szervezők elmondása szerint „...a Nordanpaunk egy olyan fesztivál, ahol az előadó és a néző közötti határok egybemosódnak és gyakorlatilag megszűnnek. Itt a fellépők is nézők és a nézők előtt is nyitva áll a lehetőség a szereplésre." Nézzen bele ön is az északi punkhangulatba Major Kata , az Origo fotósának képein keresztül!