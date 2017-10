A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Kisgalériájában, 2017. október 5-én rendhagyó kiállítás nyílik Keleti Éva fekete-fehér fotográfiáiból. Néhány ismertebb képe mellett eddig még sohasem publikált műveit is láthatja a közönség. A magyar irodalmi élet jeleseiről és a hazánkban járt sok literátor hírességről évtizedeken át készült fotói javarészt nem hagyományos íróportrék, hanem a 20. század második

felének ellentmondásos világáról képet rajzoló fotóművek. Elgondolkodtató látvány például Ady költőbarátja, Dutka Ákos igazi derűs remeteként Máriaremetén, a növényeit gondozó Kassák Lajos, de a kiállításon még megtekinthető többek között a Kádárral összehajló Németh László és Illés Endre csoportképe, a bohém Tersánszky vagy a fotóslegenda Robert Capa barátja, a szigorú John Steinbeck is. A fényképek mellett látható lesz a Keleti Éváról eddig megjelent csaknem az összes kiadvány, újságcikk és az általa szerkesztett, társszerkesztett kötetek is.