LÁTKÉP - Az elmúlt félévszázad magyar fotográfiája 1967-2017 címmel nyílik kiállítás október 8-án a Capa Központban. A tárlat a Varsói Nemzeti Múzeumban a Lengyelországi Magyar Kulturális Évad 2016/2017 keretében megrendezett Magyar Tekintet - Vázlat a magyar fotográfiáról című kiállítás képanyagának egy részét mutatja be újrarendezve, a hazai fotográfiának az elmúlt félévszázadra vonatkozó részét tekintve kiindulásnak. A Látkép erre a törzsanyagra építve igyekszik árnyalni és bővíteni az ismereteket az elmúlt öt évtized magyar fotográfiájáról a meghatározó alkotók és alkotások bemutatásán keresztül, a korszakos jelentőségű Műhely'67 című kiállítástól kezdve egészen a jelen magyar fotóművészetéig. A kiállítás ugyan laza kronologikus rendre épül, de teret nyújt a vizsgált időszakban uralkodó különféle fotográfiai eljárásokban és szemléletmódokban végbement változásoknak is. A tárlat ennek köszönhetően villantja fel a képzőművészeti fotóhasználat útjait és a dokumentarista tendenciákat is, a köztük húzódó kapcsolatokat, metszés- és csomópontokat, valamint a köztük lévő átjárás lehetőségeit, bizonyítva, hogy a nemzetközileg elismert magyar származású fotósnemzedék örököseinek a nagy elődökhöz hasonlóan megvan a helye a fotográfia nemzetközi történetében.