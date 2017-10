Ki ez a különös nő, aki szenvedélyesen gyűjtötte a világ darabkáit? Aki hihetetlen érzékkel komponálta képeit, ösztönös tehetségként tudta-érezte és meg is mutatta az emberek lelkét, a nagyvárosok életét?

Bár sokat tudunk Vivian Maierről, de a véletlen folytán, 2007-ben megkerült életműve még mindig rengeteg felfedeznivaló titkot hordoz. A Mai Manó Ház új kiállításával a Vivian Maier titok megfejtését szeretné segíteni. A Vivian Maier fotográfiai örökségének egy részét gondozó New York-i Howard Greenberg Gallery külön a Mai Manó Ház számára állította össze a most látható hetvenöt fekete-fehér és színes fényképből álló anyagot, amely folytatása és egyben kiegészítése az öt évvel ezelőtt a Mai Manó Házban hatalmas sikerrel bemutatott tárlatnak. Az életmű fő tematikai egységei most is megjelennek és újdonságként több színes felvétel és fotódokumentum is bekerült a válogatásba. Vivian Maier egy filmtekercsének egymás utáni képkockáit, úgynevezett kontakt lapjait is bemutatjuk átvilágított felületen.

Vivian Maier (1926–2009) amerikai utcai fotográfus New Yorkban született. Fiatalkora nagy részét Franciaországban töltötte, 1951-ben tért vissza az Egyesült Államokba, ahol élete hátralévő részében dadaként és gondviselőként dolgozott. Szabadidejében öt évtizeden át folyamatosan fotózott, főleg Chicagóban és New Yorkban, és több mint százezer negatívot hagyott hátra.

John Maloof amatőr történész 2007-ben egy chicagói aukciósház árverésén bukkant rá egy jelöletlen, temérdek negatívot tartalmazó dobozra, s ezzel felfedezte Vivian Maiert, a huszadik század egyik kiváló 'utcai fényképészét'. Személyes érdeklődése szorgos kutatómunkává alakult, s az évek során feltárta a több mint 2000 tekercs filmből, 3000 nyomatból, és több mint 100.000 negatívból álló hagyatékot, amelynek legnagyobb részét Maier valószínűleg soha nem mutatta meg senkinek.

Bár még csak tíz éve kerültek elő a felvételek és a negatívok, amelyek John Maloof következetes munkájának köszönhetően folyamatosan kerülnek a szakmai és a nagyközönség elé, Vivian Maier életműve az úgynevezett utcai fotográfia (street photography) műfajának fontos részévé vált. Maloof Vivian Maier fotográfiai tevékenységét Robert Frank, Diane Arbus és Helen Levitt életművével helyezi párhuzamba. Szerinte Maier Henri Cartier-Bressonhoz hasonló módon tudta megragadni azt a 'termékeny pillanatot', amikor a történések és a majdani kép szerkezete a lehető legjobb együttállásban volt, míg utcai portréit Lisette Model képeihez hasonlítja, fotóinak kompozícióit pedig André Kertész képszerkesztési eljárásához méri.

A Mai Manó Ház kiállítása ennek a világnak egy titokzatosan különleges és személyes történetébe enged bepillantást.