Lakatlan ferences kolostorból indult az erdélyi csoda

Böjte Csaba, vagy sokaknak Csaba testvér erdélyi ferences szerzetes, aki a papi hivatáshoz kacifántos úton jutott el. Autóvillamossági szerelőként kezdte, majd bányász lett, csak ezután jelentkezett papnak. Az élete 1992-ben változott meg gyökeresen, amikor dévai szolgálata idején oltalmába fogadott pár kallódó utcagyereket, és a város lakatlan ferences rendi kolostorába költöztette őket a hatóságok legnagyobb nemtetszésére. Tekintse meg Szabó Gábor, az Origo fotósának képriportját!

Nem sokkal ezután hozta létre a Szent Ferenc alapítványt, aminek égisze alatt egyre hivatalosabb formában futott árvaháza. Amikor Böjte atyáék kinőtték a régi kolostort, adományokból vásároltak először egy, majd újabb és újabb ingatlanokat. Jelenleg Románia-szerte 50 intézményt működtetnek, ebből van bentlakásos intézet, szociális kollégium, vagy iskola mellett működő napközis hely is. Csaba testvér eddig mintegy ötezer gyereknek segített életük rövidebb vagy hosszabb szakaszában, az ő és az alapítvány célja az út- és példamutatás, tiszta ruha- és megfelelő étel nyújtása, iskoláztatás, illetve az életre és munkára nevelés.

Amit viszont nehezen oldanak meg, az a megfelelő orvosi ellátás; Románia egészségügye komoly megszorító intézkedések következtében hiányosan működik, főleg a gyermek-orvoslás terén. Az alapítványhoz tartozó gyerekek közül sokakat évekig nem kezeltek, vagy fel sem ismerték betegségeiket, mert az itthon ismert átfogó szűrővizsgálatokra az országnak nincs pénze. Ezen a helyzeten próbál dr Erdei Zsuzsanna egy maréknyi magyar önkéntes és önkéntes orvos társaságában változtatni, akik szabadidejükben látogatják Böjte atya házait és végeznek különböző vizsgálatokat, tesznek szakmai ajánlásokat, fogadnak magukhoz gyerekeket Magyarországi gyógyíttatásra.

Erdei doktornő Budapesten gyermekorvos és Csaba testvérrel 2001-ben találkozott egy Bosnyák téri lelkigyakorlat alkalmával. Azóta, ha teheti évente többször is ellátogat az alapítvány házaiba. Hétvegente és szabadsága terhére végzi azt a munkát, ami itthon teljesen természetesnek vesz mindenki, de amire Erdélyben olyan nagy szükség van. Az idei nagyszalontai kivizsgálásra én is elkísértem, hogy megnézzem, hogy néz ki egy tábori körülmények közt végrehajtott kivizsgálás-sorozat és hogyan is zajlik az élet egy alternatív gyerekotthonban.