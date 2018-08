Nők a rács mögött

Cseke Csilla, a közmédia fotószerkesztőségének vezetője 1992 óta készít képeket a női börtönök lakóiról. "Az első sorozatommal több díjat nyertem, fotóimat Washingtonban is megtekinthették" - idézte fel a fotós az MTI-nek.

A felvételeket aztán újabbak követték a 90-es években, majd 2008-ban, 2009-ben, 2013-ban, 2016-ban és idén is készültek olyan fotók, amelyeket beválogattak a tárlat anyagába. "Az ország szinte összes büntetés-végrehajtási intézetében megfordultam már, a képeim bizonyos fokig kordokumentumok, amelyeken végig lehet követni például a divat változását is: milyenek voltak és milyenek ma az egyenruhák, a frizurák vagy az elítéltek viselete" . Első „börtönnapomon" órákon át csak ültem a büntetésüket töltő lányok, asszonyok között, és hallgattam őket. Kívülálló voltam, aki a rácsok túloldaláról érkezett, kivételezett, aki előtt kifelé is megnyílnak a börtönkapuk. Estig kellett várnom, hogy a feszültség oldódjon. Amikor azonban a rabok elővették hangszereiket, és átengedték magukat a zene varázsának, végre elkészíthettem az első fényképeket. Ez 1992-ben volt, és azóta az ország szinte összes büntetés-végrehajtási intézetében megfordultam. Fényképezhettem gyermeket váró fiatal lányokat, rendszeresen visszaeső rablókat és tragikus sorsú, a családot terrorizáló férjüket megölő anyákat. Azt akartam dokumentálni, ahogy a mindennapjaikat töltik, és ezáltal megmutatni azt a mély érzelmekkel teli életet, amellyel elviselhetőbbé teszik rideg és olykor kegyetlen világukat. Bízom abban, hogy a képeimet megtekintők nemcsak a börtön szigorú napirendjét látják majd visszaköszönni, hanem a barátságot, a szerelmet és a gyűlöletet is, amely éppen úgy jellemzi a rabok közösségét, mint a szabadokét.- mondta.

A csaknem 50 fekete-fehér képből álló sorozat bemutatja az ország különböző női fegyintézeteiben zajló életet. A fotókon láthatók a rabok az udvaron, magánzárkában, munka vagy éppen szépítkezés közben, látszik, ahogy segítik, de az is, ahogyan bántják egymást. Vannak, akik gyermekeiknek írják leveleiket, vannak, akik edzenek, mások a börtönfodrászatban szépülnek vagy az iskolapadban tanulnak, dolgoznak, de megjelennek a gyermekeiket váró fiatal anyák is.

"Szeretnék még visszamenni, folytatni a sorozatot, különösen szívesen fotóznék szülést a börtönkórházban, majd az utat, ahogy a fogvatartott és újszülöttje átkerül Tökölről a kecskeméti anya-gyermek körletbe" - tette hozzá a fotós.

Cseke Csilla elmondta azt is, hogy a legmegrázóbb élményei is az anyatémához kapcsolódnak. Az egyik ilyen az a megörökített pillanat, amelyen a családját bántalmazó, agresszív férje meggyilkolásáért büntetését töltő fiatal anya sírva öleli át kisfiát. A kép hátterében anyósa látható, aki a gyermekeket a látogatásra elvitte.