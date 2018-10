„Az évtized legismertebb képeit készítettem, különleges képeket, amelyek a város szívéről-lelkéről szólnak. Ehhez kevés volt az újságok és folyóiratok profi apparátusa, ehhez kívülről-belülről ismerni kellett a várost. És szeretni."

A harmincas-negyvenes években Weegee neve szorosan összefonódott New Yorkkal és az ottani városi élettel. Fotóriporterként mindig az igazi sztorira vadászott, és folyamatosan úton volt, hogy megörökítse a tökéletes pillanatot. Weegee egy depresszióval és gazdasági válsággal küzdő társadalomban szembesítette nézőit a magánnyal, a szegénységgel és a bűnözéssel. Ugyanakkor megmutatta a szépség és a boldogság pillanatait is, mert ez is hozzá tartozott a Lower East Side életéhez, Harlemhez, Boweryhez. A Mai Manó Házban megrendezett kiállítás – WEEGEE – A HÍRES, 1935-1960 – az életmű legjobb képei közül mutat be 104-et, amelyek meghitt közelségből rajzolják ki New York portréját „amely a részegség, a zűrzavar és a szenvedély legvadabb pillanataiban is gyönyörű". (William McCleery)

Weegee képei olyan lapokban jelentek meg, mint a PM Daily, a The Herald Tribune, a Sun vagy a Daily Mirror. Fotográfiái, túlmutatva a modern városi élet puszta dokumentációján, magát Weegee-t is megörökítik, hiszen a képeket mélyen átitatja alkotójuk karaktere és életrajza.

Weegee, eredeti nevén Arthur Fellig, zsidó bevándorlók gyermekeként született a mai Ukrajna területén található Lembergben, ahonnan családjával 1910-ben New York városába emigrált. Szegénységben nőtt fel a Manhattan szomszédságában található, túlzsúfolt Lower East Side-on. Tanulmányait korán félbehagyta, hogy alkalmi munkákat vállalva segítse családja megélhetését. Miután 18 évesen otthagyta a szülői házat, az éjszakákat vasútállomásokon és hajléktalanszállókon töltötte, és a nap folyamán megszerzett szerény jövedelméből élt. Első találkozása a fotográfiával szintén egyik alkalmi munkájához köthető, amikor egy vándorfényképész mellett kellett segédkeznie. 1918-ban egy fényképész stúdióban kezdett dolgozni, majd hamarosan önálló tevékenységbe kezdett, mint vándorfényképész. Egy pónilóval „felszerelkezve" Weegee képletesen, és szó szerint is elkápráztatta és lefényképezte a Lower East Side gyermekeit, majd a szüleiknek eladta a helyszínen előhívott képeket.

1924-ben az ACME Newspictures képes hírújságnak kezdett dolgozni, mint segédlaboráns, egészen addig, míg végül 1935-ben elindította szabadúszó sajtófotográfusi karrierjét. A biztos megélhetése és saját arculatának kialakítása érdekében éjszakai fotózásra specializálódott, hogy emberi drámák és szenzációk pillanatait örökítse meg, ami után az újságok sóvárogtak.

1938-ban, mint sajtófotós, elsőként kapott engedélyt arra, hogy gépkocsijába rendőrségi rádió adóvevőt telepítsen. Az autóban emellett egy sötétkamrát is elhelyezett, amely lehetővé tette számára az elkészült fénykép azonnali előhívását. Nem volt fotográfus, aki nála előbb ért ki egy szenzációs esemény vagy bűncselekmény helyszínére, és senki sem tudott addig olyan felvételt készíteni, amit még aznap éjjel megkapott az újság, hogy a másnapi hírek címlapján közölje.

Weegee munkássága azonban mégsem csupán a témája miatt vált ismertté, képeinek művészi ereje, drámai hatása, nyers realizmusa, éles kontrasztjai úttörő hatással voltak az elkövetkező fényképész nemzedékekre.

1943-ban és 44-ben Weegee nagyszabású kiállításon vett részt a New York-i Modern Művészetek Múzeumában, (Museum of Modern Arts), majd 1945-ben, karrierje csúcsán munkásságát a Meztelen város címen híressé vált könyvében is megjelentette, amely elsöprő sikert aratott. Weegee – A híres néven Arthur Fellig beírta magát az egyetemes fotográfia történetébe.

Miután 1947-ben Hollywoodba költözött, legtöbb energiáját 16 mm-es filmek készítésének szentelte. Ugyanebből az időszakból származik a kiállítás részeként látható Weegee's New York (1948) című film is, melyet a New York-i International Center of Photography kölcsönzött a Mai Manó Háznak. Weegee 1952-ben visszatért New Yorkba, ahol fotográfiával kapcsolatos témákban írt és tartott előadásokat egészen 1968. december 26-án bekövetkezett haláláig.

A WEEGEE – A HÍRES, 1935–1960 a Fotóhónap 2018 fesztivál keretein belül kerül megrendezésre, mely a tübingeni Institute for Cultural Exchange és a New York-i International Center for Photography együttműködésével valósult meg.

Baki Péter, kurátor