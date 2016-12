Több újdonság is lesz a soroksári IKEA-ban

Tizenöt év után jövő tavasszal adják át az IKEA új soroksári áruházát. A munkaerő-toborzáson már túl vannak, közel 300 új dolgozót vesznek fel – mondta Szabó Ágnes, a soroksári áruház vezetője az Origónak. De még vannak betöltetlen álláshelyek.

Az épület szerkezete már áll, csak a gépészeti dolgok és a belső kialakítás van hátra. A nyitás 2017 tavaszán várható, az áruház nyitásának pontos dátumát február 15-én jelentik be, akkor, amikor az éves beszámolója lesz a svéd áruházláncnak.

Egy olyan időpontot szeretnénk mondani, amikor már mi is biztosak vagyunk abban, hogy nem lesz csúszás. De csúszás szinte biztos, hogy nem lesz – mondta Szabó Ágnes.

Szabó Ágnes az IKEA új soroksári áruházának vezetője. A képre kattintva galéria nyílik az építkezésről Fotó: Mudra László - Origo

Az áruház egyébként Magyarország legnagyobb IKEA-ja lesz. Mintegy 35 ezer négyzetméteres eladótér és 1200 férőhelyes parkoló lesz az áruház előtt, ahol elektromosautó-töltők is lesznek.

Az új áruház 16,8 milliárd forintból épül fel. Az áruház választéka nagyon fog hasonlítani a bécsi IKEA választékához – mondta az áruházvezető.

Újdonságok:

Lesz egy kültéri játszóház is, amit a soroksári óvodások terveinek felhasználásával építenek fel majd.

Az interneten előre lehet időpontot foglalni a konyhatervezéshez.

Az éttermi rész kibővül egy svéd kávézóval is, ami Magyarországon egyedülálló is lesz.

Az áruátvételt is megkönnyítik, hiszen lesz olyan parkoló is, ahova majd néhány percre be tud parkolni a vevő autóval is, és a nagyobb termékeket közvetlenül a raktárból az autóba lehet pakolni.

A munkaerő-toborzásban voltak nehézségek

Azért voltak nehézségek az új alkalmazottak felvételénél, mert a kereskedelemben és a vendéglátásban tapasztalható munkaerőhiány miatt vannak területek, amiket még nem sikerült betölteni, mondta Szabó Ágnes. A dolgozók nagyjából felét már felvették, egy részük már betanul a másik két magyarországi IKEA-ban.

Már szerkezetkész az új soroksári IKEA. A képre kattintva galéria nyílik az építkezésről Fotó: Mudra László - Origo

A toborzási tapasztalatokról azt mondta, hogy kilencszáz jelentkező volt az első körben, az áruház jövő tavaszi megnyitására biztosan sikerül feltölteni a létszámot.

Megoldódnak az ellátási gondok

Több önkiszolgáló kassza lesz, mint a többi áruházban. A piactéri állványrendszer is magasabb lesz egy szinttel. A másik két áruházban azért néha előfordulnak ellátási gondok, az új áruház megnyitásával ezek a problémák is megoldódnak, hiszen lehetőség lesz nagyobb árukészlet felhalmozására – mondta Szabó Ágnes.

A magyarok leginkább a konyhákat és a konyhai termékeket kedvelik, illetve a lakásméretek miatt a kinyitható kanapékat keresik.

2017-ben jön a webáruház is

Az IKEA webáruháza is elindul 2017-ben, de pontos dátumot még nem tudott mondani Szabó Ágnes.

Az IKEA a világ legnagyobb bútor-kiskereskedelmi konszernje, összesen 330 áruházzal rendelkezik 28 országban, franchise rendszerében pedig több mint 40 áruház üzemel.

A piactéren már állnak az állványok Fotó: Mudra László - Origo

Az IKEA Magyarország árbevétele a legutóbbi nyilvános adatok szerint a 2015. augusztus végéig tartó pénzügyi évben csaknem 14 százalékkal, 47 milliárd forintra nőtt. Az adózott eredmény 2,477 milliárd forintra emelkedett az egy évvel korábbi 1,628 milliárd forintról.