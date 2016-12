Megmutatjuk 2016 ingatlanos legjeit

2016 egy kicsit az ingatlanok éve is volt. Sokan cseréltek lakást, házat, költöztek újabba vagy nagyobba, viszont csak pár ezren fogtak saját ingatlan építésébe.

A leggyorsabban elkelt ingatlan balatonboglári volt.

2016 legdrágább ingatlana az Istenhegyen van.

A legnagyobb területű ingatlan 48 ezer négyzetméteres volt.

A legolcsóbb ingatlan Hajdú-Bihar megyében, Csökmőn található.

A családok otthonteremtési kedvezménye, amit tavaly hirdetett meg a kormány, az egyik mozgatórugója lehetne az ingatlanpiacnak. A KSH novemberi adatai szerint az első három negyedévben 5307 új lakás épült, 14 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A kiadott lakásépítési engedélyek és az új lakások építésére vonatkozó egyszerű bejelentések együttes száma 21 414 volt, csaknem két és félszerese a múlt év azonos időszakáénak.

Az épített lakások száma Budapesten, a megyei jogú városokban, a többi városban nőtt, a községekben ugyanakkor csökkent. A gazdaság válság előtt évente 30-40 ezer új lakás épült, a válság után 8-10 ezer.

Ingatlanpiaci elemzők szerint az átadott új lakások számában bekövetkezett 14 százalékos növekedés a jellemzően még tavaly elkezdett beruházásoknak köszönhető, a lakásépítést ösztönző állami intézkedések hatása még nem érződik ebben az adatban.

Az új lakásokra kiadott építési engedélyekből várhatóan 1-1,5 éven belül lesznek valódi lakások, várhatóan 2018 közepéig 15-20 ezer új lakás kerülhet piacra az Ingatlan.com előrejelzése szerint.

A családok otthonteremtési kedvezményét több mint 30 ezer család vette igénybe, ennek költségvetési vonzata 67 milliárd forint volt.

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője így látja 2016-ot. 13+1 kérdést tettünk fel neki.

1. Mennyiért kelt el 2016 legdrágább lakása vagy háza?

Ez a januárban meghirdetett, 4 szintes, 26 szobás családi ház volt 2016-ban a legdrágább. Az ára 2,46 milliárd forint.

A legdrágább ingatlan, ami az Ingatlan.com adatbázisában szerepelt és elkelt 2016-ban Forrás: ingatlan.com

Jó hír viszont, hogy az ingatlanhoz - a hirdető tájékoztatása szerint - csokot is lehetett igényelni.

2. Árulja el, hogy hol helyezkedett el ez az ingatlan? Budapest vagy vidék?

A családi ház a XII. kerületben áll, az Istenhegyen.

3. Mekkora volt a legnagyobb alapterületű ingatlan, amit az Ingatlan.com-on keresztül adtak el? És mekkora volt a legkisebb?

A legnagyobb alapterületű ingatlan, ami 2016-ban került fel az oldalra, a sziráki kastély volt. Több mint 48 ezer négyzetméter alig több mint másfél milliárd forintért.

A sziráki kastély az idei év legtöbbért elkelt ingatlana Forrás: MTI/H. Szabó Sándor

A legkisebb lakás, ami 2016-ban rajtunk keresztül ment el, a Krúdy utcában található, 8 négyzetméteres volt, és 5,9 millió forintért ment el.

4. A legexkluzívabb ingatlan milyen volt? Árban, extrákban? Mi volt benne?

Mind az istenhegyi családi ház, mind pedig a sziráki kastély elnyerhetné a 2016-ban meghirdetett legexkluzívabb ingatlan címét.

5. Melyik hónap volt a legpörgősebb? Mikor értékesítették a legtöbb ingatlant?

Április volt a legpörgősebb hónap a kínálat növekedése szempontjából: ekkor a magánszemélyek több mint 7700 lakóingatlant hirdettek meg eladásra hazánkban.

6. Összesen hány ingatlant adtak el 2016-ban? Mennyivel nőtt az eladások száma az egy évvel ezelőttihez képest?

Az Ingatlan.com hirdetési portálként a piac kínálati és keresleti oldalát lefedi, és azt mindvégig éreztük, hogy a 2015-ös év robbanásszerű növekedése után élénk maradt a hazai ingatlanpiac. 2016. januárjától október végéig több mint 25 százalékkal nőtt a magánszemélyek kínálata az előző évhez képest: idén a magánszemélyek

több mint 70 ezer lakóingatlant hirdettek meg az Ingatlan.com-on.

A tranzakciószámokat tekintve a tavalyi 134 ezer lakóingatlan-értékesítéshez képest bővülést várunk az idei évre. Várakozásaink szerint körülbelül 150-160 ezer adásvételre kerül sor 2016-ban.



7. Mekkora volt a legnagyobb jutaléka az Ingatlan.com-nál dolgozó ingatlanosnak?(Több, ingatlanpiacon érdekelt cégnek elküldtük a kérdéseinket, akiknél dolgoznak ingatlanközvetítők, de a jutalékok összegét senki sem árulta el, üzleti titokként kezelik.)

Az Ingatlan.com nem foglalkozik ingatlanközvetítési tevékenységgel, de a legnagyobb ingatlanhirdetési portálként több mint 2800 ingatlanközvetítő iroda és több mint 7900 ingatlanreferens kínálata megtalálható rajta, ami gyakorlatilag a teljes piacot lefedi. Azoknak is segítünk, akik saját maguk szeretnék értékesíteni ingatlanukat: ők ingyen hirdethetnek nálunk, az értéknövelt szolgáltatásokkal pedig abban segítjük őket, hogy hamar lezárhassák az eladási folyamatot.

Az ingatlanközvetítők és az ingatlanukat értékesítő magánszemélyek hatékony partnereként havonta több millió érdeklődőt szolgálunk ki weboldalunkon, így gyakorlatilag minden ingatlanvásárlóval vagy bérlővel találkozunk. Itt fontos megjegyezni azonban, hogy egy átlagos magánszemély Magyarországon a hivatalos statisztikák alapján élete során átlagosan csak 4-5 ingatlan-adásvételben vagy költözésben vesz részt, így a legtöbben nem rutinos szereplők az ingatlanpiacon. Ezért azoknak, akiknek segítségre van szükségük, jó és megbízható ingatlanosokat tudunk ajánlani.

8. Melyik a Magyarország legkedveltebb városa ingatlanvásárlás szempontjából?

Egyértelműen Budapest. A fővároson kívül csak a balatoni régió az, ahova az egész országból érkezik a kereslet. A dobogó 3. fokán pedig Nyugat-Dunántúl helyezkedik el: itt Győr és Sopron a két legmeghatározóbb település. A keleti országrészben pedig Debrecen a legnépszerűbb.

9. A csok pörgeti a piacot, vagy más?

Az ingatlanpiac felfutása már 2014-es év végén elkezdődött, és ennek a lendületét érezzük még most is. A csok egy ilyen dinamikus állapotban lévő piacon jelent meg. Ennek eredményeként a 2016-os év elején az ingatlanpiac újra felpezsdült, mert több ezer család komolyan fontolóra vette azt, hogy a 10+10 millió forintos támogatást kihasználják új lakás vásárlásához. A piaci helyzet azonban gátját is jelentette a tervek megvalósításának, mert azok az új építésű lakások, amibe a vevők már a vásárlást követő napon beköltözhetnének, még ma is hiánycikknek számítanak.

A ténylegesen elérhető

új lakások piaci kínálata érezhetően csak 2017. második felében és 2018-ban fog növekedni, mivel a fejlesztések első hullámában épülő lakások átadása csak ekkor várható. Ennek megfelelően a csokot 2016-ban leginkább használt lakások vásárlásához vették igénybe a tényleges vagy jövendőbeli szülők.

A használt lakások piacára a csok kevéssé volt hatással. Az új lakások piacán már más a helyzet, mert ebben a szegmensben érezhetően bővült a kereslet a csok 10+10 millió forintos rendszere miatt, de a beruházók egyelőre még csak a tervezőasztal mellől értékesítik a lakásokat, vagy csupán a regisztrációkat gyűjtik. Emiatt azt gondolom, hogy látványosabb növekedés az új lakások piacán csak 2017-ben és 2018-ban lesz megfigyelhető.

A használt lakások piacát jelenleg alapvetően három dolog pörgeti. Az egyik, hogy gazdasági válság miatt több tízezer adásvétel maradt el 2010 és 2014 között, amit a lakosság 2015-ben és 2016-ban pótolt be. A másik, hogy az alacsony kamatlábak miatt a befektetőknek jó perspektívát jelentett az ingatlanpiac, mert a befektetők által vásárolt lakások értéke évente több mint 10 százalékkal növekszik, ami sokkal magasabb hozamot biztosít, mintha a pénzpiacon vagy banki betétben helyeznék el megtakarításaikat.

Erőteljes urbanizáció kezdődött, az agglomerációból elkezdtek visszaköltözni a városokba az emberek Forrás: Dreamstime

Ráadásul nemcsak az ingatlanok értéke növekszik évről évre, de mind a hosszú távú, mind pedig a rövid távú lakáskiadás további extra jövedelmet biztosít a befektetőknek: az albérletek átlagos havi díja megduplázódott az elmúlt 4-5 évhez képest. A harmadik pedig, hogy megfigyelhető egy erőteljes urbanizációs folyamat Magyarországon: a vidéki kisebb településekről sokan költöznek nagyvárosokba vagy a fővárosba a jobb munkalehetőségek reményében. A kereslet ilyen jellegű átalakulása pedig a vidéki nagyvárosok és Budapest ingatlanpiacát folyamatosan dinamizálja.

10. Mennyi volt az az legrövidebb idő (óra, nap vagy hét), ami alatt elvittek egy ingatlant?

Több mint 300 olyan ingatlan került fel az oldalra 2016-ban, amelyről a tulajdonosok úgy nyilatkoztak, hogy egy nap alatt eladták. Vidéken a leggyorsabban elkelt ingatlan Balatonbogláron található,a tulajdonos egy júniusi estén hirdette meg fél 11-kor, és reggel 11 előtt néhány perccel már le is került az oldalról, mert elvitték. Ez egyébként egy 60 négyzetméteres tetőtéri lakás volt 12,5 millió forintért alig 500 méter távolságra a Balaton-parttól.

A budapesti rekorder egy zuglói ingatlan volt, ami október közepén került meghirdetésre este 9 körül, és másnap este 7-kor a tulajdonos már úgy törölte a hirdetést, hogy sikeresen eladta. Külön érdekesség, hogy az érdeklődőket csak délután 17 óra után várta, tehát a lakás gyakorlatilag órák alatt elkelt. Ez egy 30 négyzetméteres, első emeleti, egyszobás lakás volt 12 millió forintért.

11. Hogy alakultak a négyzetméterárak 2016-ban? Hol a legmagasabb, és hol a legalacsonyabb a négyzetméterár?

A lakások átlagos négyzetméterára országszerte 14-18 százalékkal nőtt 11 hónap alatt. A fővárosban a legmagasabbak az árak, itt 387 ezer forintról 450 ezer Ft-ra növekedtek az árak (16,2%), a legalacsonyabb árakkal pedig a községekben találkozhatunk, ahol 100 ezer forintról 114 ezer forintra növekedtek a négyzetméterárak (+14%) Legjobban a megyeszékhelyeken nőttek a négyzetméterárak 195 ezer forintról 232 ezer forintra. A lakások esetében az V. kerület a legdrágább: 800 ezer forintos négyzetméterárral.

A relatíve legolcsóbb ingatlan Hajdú-Bihar megyében, Csökmőn található: 110 nm-es 2 szobás családi ház, amit a tulajdonos 2 millió forintért kínál. Itt kevesebb mint 20 ezer forintba kerül egy négyzetméter. A csökmői példa viszont nem egyedülálló: sok kistelepülés szembesül azzal a sajnálatos ténnyel, hogy 100 négyzetméter körüli családi házakat csak 2-3 millió forintért tudnak eladni a tulajdonosok.

Ha viszont nem ragaszkodunk a társas léthez, akkor a békés megyei Csabacsűdön egy több mint 2400 négyzetméteres összkomfortos tanyát is tudunk venni 2,7 millió forintért, amin egy két és fél szobás ház is található. Ráadásul ez állattartásra is alkalmas, így idővel akár ki is tudjuk gazdálkodni a tanya vételárát.

12. Melyek a lekelendőbb lakások és házak?

Országos szinten a keresések 43 százaléka téglaépítésű lakásra irányult, 38 százalék családi házra, 10 százalék panellakásokra. A legkeresettebb ingatlanok a fővárosban helyezkednek el, ezen belül is fej fej mellett halad a

XI. kerület és a XIII. kerület népszerűsége. A 2016-os keresések alapján a XIII. kerület egy hajszálnyival népszerűbb (9,2% vs. 9,1%). Az ingatlan állapotát tekintve 10 emberből 9 használt lakást keres, és csak egy keres új építésűt. Az épület magasságát tekintve a kétemeletesek a legnépszerűbbek, a többemeletes épületekben pedig az 1. emeleti lakásokat keresik a legjobban. Méretüket tekintve a kereken 60, 50 és 70 négyzetméteres ingatlanokat keresik leginkább.

13. Melyik ingatlan volt a legkorszerűbb, amit eladtak?

A jelenleg építés alatt lévő lakások tekinthetők a legkorszerűbbeknek, hiszen a technológia fejlődésével óriási különbségek lehetnek a most épülő vagy akár 1-2 éve átadott ingatlanok között. Ezekből az ingatlanokból több ezer található a kínálatunkban. Elsősorban az okosotthonok térnyerését lehet megfigyelni (amivel pl. internetes applikáción keresztül szabályozható a fűtés, világítás, háztartási berendezések, stb.). A vevők keresik ezeket az ingatlanokat azért is, mert a magasabb vételár ellenére ezekkel a megoldásokkal a fenntartási költségek is jobban optimalizálhatók. Különösen, hogy ha figyelembe vesszük azt az előírást, hogy 2020 után minden újonnan átadott épületnek közel nulla energiaigényűnek kell lennie.

+1 Melyik volt az az ingatlan, ami 2016-ban a szívéhez nőtt?

A saját otthonom, ami egy 10 évvel ezelőtt épült társasházban található. Tavaly év végén a lakás teljes felújításon esett át, amihez belsőépítész segítségét vettük igénybe. Emiatt maga a felújítás is rendkívül tanulságos volt számomra, hiszen a belsőépítészet egy külön szakma.

Kiderült az is, hogy a belső terek, kivitelezési megoldások és felhasznált anyagok részletes és profi megtervezése a teljes felújítási költség nagyon kis részét teszi ki, a hozzáadott értéke viszont hatalmas. A felújítás szempontjából nemcsak anyagilag térült meg ez a befektetés, de a lakás élhetőségét, funkcionalitását és szerethetőségét is új dimenzióba emelte.