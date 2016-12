Elárulták a multik, mivel csábítják az alkalmazottakat

Idén meglépték a kereskedelmi üzletláncok, amire sok eladó várt, végre bért emeltek. Bár még mindig alacsonyak az eladói és pénztárosi bérek, a multik megnyíltak az Origónak és elárulták, milyen bónuszokkal, kedvezményekkel tudják a kereskedelmi munkát barátságosabbá tenni.

A Spar büszke arra, hogy 13. havi bért is fizet alkalmazottaiknak. Ezen felül táborok, jubileumi ünnepségek, iskolakezdési támogatás, dolgozói vásárlási kedvezmény, Erzsébet-utalvány, hűségbónusz és további teljesítményfüggő juttatásokkal honorálják a kollégák munkáját – írta Maczelka Márk a Spar kommunikációs vezetője.

Csapatszellem, emberi tényezők

Az IKEA szombatra is fizet hétvégi pótlékot nem csak vasárnapra – írták. A svéd multinál elsődlegesek az emberei tényezők. Minden ember számára adódhat életbevágó és azonnali elintéznivaló, így természetesen bármely munkatársnak lehetősége van arra, hogy előbb elmehessen, vagy később érkezzen egyes esetekben. Az IKEA-nál, minden élethelyzetet igyekeznek figyelembe venni a beosztások tervezésénél. A kantinban a gyümölcs és a friss saláta ingyen és meleg ital is ingyen jár a dolgozóknak.

Soroksáron nyit új áruházat tavasszal az IKEA Fotó: Mudra László - Origo

Az egészséges életmód és a tudatos egészségmegőrzés fontos az Aldinak is és az egészségmegőrzéséhez szükséges munkahelyi feltételeket biztosítják – írták az Origónak.

Van ötletbörze programjuk, így kollégák bármikor elmondhatják javaslataikat, észrevételeiket - a megvalósításra kerülő ötletek beküldői pedig elismerésben részesülnek.

Fontos az Aldinak a csapatszellem, ezért rendszeresen szerveznek csapatépítéseket és olyan rendezvényeket, ahol a munkán kívül is találkozhatunk.

Szabadnap az iskolakezdésre

A Tesco 2016-ban a munkatársak véleményét alapján alakította ki hatféle cafeteria-csomagját. A dolgozók havi nettó 12 ezer forintért választhatnak a juttatások közül. A Tesco azt is elárulta, hogy az irodai alkalmazottak mostantól rugalmasan eldönthetik, hol szeretnének dolgozni: akár otthonról, vagy egy közeli Tesco áruházból is végezhetik munkájukat.

A Tesci idén 3,5 milliárdot forintot fordított bérfejlesztésre Forrás: NurPhoto/Jaap Arriens/NurPhoto/Jaap Arriens

Azok a Tescóban dolgozó szülők pedig, akiknek gyermeke idén kezdte az általános iskolát, szabadnapot kaptak szeptember 1-jére. Az iskolakezdési támogatás mellett pedig minden munkatársának 200 extra Clubcard pontot adott a vállalat.

Mobil a zsebben

Kérésnek eleget téve október 15-től pedig lehetővé tették a magán mobiltelefonok munkaidőben, indokolt esetben történő használatát is. A Tescósok karácsonyi bónuszként egy zacskó szaloncukrot és 3000 forint ajándékutalványt is kapnak.

Lehetőséget adunk a megváltozott munkaképességű dolgozóknak is – ezt már az Auchan írta. Már harmadik alkalommal nyerték el a fogyatékosság-barát munkahely elismerést. A megváltozott munkaképességű dolgozóik aránya 6 százalékos, közel 400 ilyen munkatársa van az Auchannak – írták.

Az Auchan idén indította el a házhozszállítást Forrás: MTI/Máthé Zoltán

Auchan többszintű prémiumrendszerével büszkélkedett. Az írták számos egyéb, béren kívüli juttatással, dolgozói vásárlási kedvezménnyel, kiterjesztett szociális védőhálóval óvják a munkatársaikat. Ezek részét képezi az élet-, betegség- és balesetbiztosítás is. Emellett a magyarországi kiskereskedelmi szektorban egyedülálló módon a munkavállalók csatlakozhatnak a vállalati részvényesi programhoz, melynek keretében részesülnek a vállalat teljesítményének eredményéből – írta az Auchan.

Az IKEA beleállt a karácsonyi és szilveszteri zárva tartásba

Van olyan kereskedelmi lánc, aki megengedheti magának azt a luxust, hogy december 24-én, 25-én, 26-án, 31-én és január 1-én is zárva tart. Az IKEA például az említett napok közül, egyiken sem nyit ki. A többség viszont azt írta, a törvényi szabályoknak megfelelően zár be szenteste is, vagyis délután kettő órakor húzzák le a rolót. December 31-én pedig legkésőbb este hatkor kötelesek bezárni a kereskedelmi üzletek. Az Aldi például az év utolsó napján már 16 órakor bezárja üzleteit.

Már nagyon kellett a béremelés

Azt az Aldi nem árulta el, hogy mennyivel emelte dolgozói bérét 2016-ban, de korábban azt írták, hogy a heti 30 órás munkáért 222 ezer forint bruttó bért fizetnek. Az IKEA idén 11 százalékkal emelte dolgozói fizetését, az Auchan évi plusz 14 százalékról számolt be, a Sparnál 10 százalékkal ugrottak meg a bérek. A Tesco pedig azt írta 11 százalékkal keresnek idén többet a dolgozóik.

Spar IKEA Aldi Tesco Auchan Új üzlet 4 Soroksár épül 12 0 Elindult az webáruház Mennyivel nőtt az alkalmazottak száma 100 300 Több száz Dinamikusan változott Nem változott Fizetésemelés +10% + 11% Nem válaszolt +11% +14 %

Munkaerőhiánytól hangos a kereskedelem

Idén az IKEA igazolta le a legtöbb alkalmazottat az általunk megkérdezett kereskedelmi láncok közül. A Soroksáron épülő új áruház miatt 300 új munkatársat vettek fel. Az Aldi azt írta, hogy több száz fővel bővült idén a kollegáik száma. Az Auchannál hiába indították el az online áruházat mégsem nagyon változott a munkavállalóik száma.

Az Aldi idén 12 új áruházat nyitott Magyarországon Forrás: AFP/Johannes Eisele

A Tesco nem írt pontos számot, csak annyit, hogy dinamikusan változott dolgozóik létszáma. A Sparnál körülbelül száz fővel nőtt a dolgozói létszám. Idén négy új áruházat nyitottak. Az Aldinál 12-vel bővült idén a boltok száma, az Auchan a webáruházat indította el idén ősszel. A Tesco idén nem nyitott új üzletet, viszont 440 millió forintos beruházással megújították a győri és veszprémi áruházaikat.

A munkaerőhiányról az általunk megkérdezett multik mindegyike azt mondta, nem ismeretlen számukra ez a fogalom. Tescónál és az Auchannál is folyamatosan vannak nyitott pozícióink országszerte. A szakképzett munkaerő az, ami a nagyobb nehézséget jelenti, pl. több hús, baromfi, csemege-sajt eladó, pék és targoncás kellene. Földrajzilag pedig különösen Nyugat- és Közép-Magyarországon nehéz munkaerőt találni.

A Sparban legalább 200 betöltetlen álláshely van. Mindig vannak üres pozíciók, változó számban. A logisztikai területen folyamatos a munkaerőhiánnyal küzdenek, főleg tehergépkocsi vezetők hiányoznak. A húsüzemben pedig a hentesből van kevés.

Toborzóirodát nyitott a Spar a Nyugatinál Forrás: all rights reserved/Molnarzsolt

Az IKEA azt írta, ők szerencsés helyzetben vannak. Az őszi toborzó kampány során 900-an jelentkeztek a 200-230 pozícióra, amit a soroksári új áruháznyitás miatt hirdettek meg. De az éttermi részlegen, a logisztikai pozíciókban és az eladók között az IKEA-ban is előfordul munkaerőhiány.

Az Aldi pedig a duális képzés keretein belül jelenleg 68 diákot taníttat. A kereskedelmi lánc így próbál gondoskodni az utánpótlásról.