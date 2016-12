Így néz majd ki a Dagály strand a vb után

A jövő évi vizes világbajnokságra elkészül az új Dagály Úszóaréna, amelynek az építése már javában tart. Szeptember óta azonban a strand is zárva van, hiszen azt is felújítják, és a jelenlegi elképzelések szerint a 2018-as strandszezonra nyithat majd ki újra. Nem csupán néhány medence felújításáról van szó, hiszen az egész strandfürdő megújul – a medencéktől, a játszótereken, sportpályákon, öltözőkön át egészen az épületekig. A megszépülő strandfürdő látványterveit először az Origón láthatja.

A munkálatok során megújulnak, de megmaradnak a strandfürdő jól bevált, közkedvelt elemei:

Megszépül és kibővül a Dagály ikonikus főépülete: a felújítás után a strandfürdőben kényelmes, modern környezetbe kerülnek az éttermek és az üzletek, a látogatók új egészségügyi és wellness-szolgáltatásokat vehetnek igénybe, tudta meg az Origo az építtető Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től. A strand zöldterületei is megújulnak, játszótér épül, a nyári táborozókat pedig új kiszolgálóépületek várják majd.

A jövő évi világbajnokság idejére a strand területén kap ideiglenesen helyet a FINA Market, ami a Nemzetközi Úszószövetség elvárásain túl három fő rendezvényfunkcióval kíván szolgálni: kulturális, gasztronómiai rendezvényeket és családi programokat lehet a területen rendezni. A vb után a FINA Marketet elbontják, és a területet is rendezik. Ez utóbbi magában foglalja a fürdő parkjának, sétaútjainak kialakítását, illetve a kiszolgálóépületek, a négy strandmedence és a termálmedencék felújítását.

Mi az a FINA Market?

A vizes világbajnokság ideje alatt ideiglenes rendezvénytér fogadja a versenyre érkező nézőket és érdeklődőket. A szponzorpavilonok mellett a világbajnokság idejére felépül a FINA Múzeum és a Magyar Úszás Háza is, mindkét helyszín az úszó- és vizes sportokat mutatja be és népszerűsíti. Önálló standot kap a vébé két hivatalos helyszíne, Budapest és Balatonfüred, és külön pavilonban mutatkozik be a 2024-es budapesti olimpiai pályázat.



A gasztronómiai létesítmények tervezésekor fontos szempont volt, hogy a látogatók hazai és nemzetközi ételeket is fogyaszthassanak a pavilonokban. Ezért a területen több gasztropontot alakítanak ki, ezek közül kettő, a Duna-parti és az 50-es medence melletti a világbajnokság után is megmarad.



Az 50-es medence előtti részre tervezett kulturális rendezvényhelyszínen kivetítők, nézőtér és színpad várja a látogatókat. A nagymedencétől délre eső területen ideiglenesen egy pihenő-játszó zóna és egy játszótér is helyet kap. A csaknem 1500 négyzetméteres füves részen nyugágyak várják majd a látogatókat.