Új adóamnesztia-szabályok lesznek jövőre

Változik az offshore cég fogalma, és új adóamnesztia-szabályokat is tartalmaznak a karácsony előtt kihirdetett új adójogszabályok.

Az összesítés szerint jelentősen átalakul az ellenőrzött külföldi társaságok (offshore cégek) szabályozása 2017. január 18-tól, a vonatkozó uniós irányelv hatására. A módosítás szerint a belföldi magánszemély-tulajdonosok 50 százalékos részesedése esetén merülhet fel egy külföldi személy vagy vállalkozás offshore minősítése az eddigi 10 százalék helyett. Ezen kívül vizsgálni kell a belföldi társaságiadó-alanyok üzletrészhányadát, szavazati arányát vagy nyereségrészesedét is.

Jövőre megváltoznak az adóamnesztia szabályai Fotó: Hajdú D. András - Origo

Az új szabályok szerint offshore státuszról csak akkor lehet beszélni, ha az adott külföldi személy kevesebb mint feleannyi adót fizet ténylegesen, mint amennyit magyar tao-alanyként fizetne. Ugyanakkor jövőre akár a belföldi társaságok külföldi telephelye is offshore státuszt kaphat, ha nem tud érdemi gazdasági tevékenységet felmutatni – írták. Ezenkívül változnak az adóalap-növelő tételek is, de összességében az ilyen cégek nyeresége továbbra is itthon, a tulajdonos cégnél lesz adóköteles.

A Mazars nemzetközi könyvvizsgáló és tanácsadó cég adómenedzsere arra is felhívja a figyelmet, hogy

2017. január 18-tól megszűnik a stabilitási megtakarítási számla, így ezen a módon a továbbiakban már nem lehet legalizálni a jövedelmet. A legújabb amnesztiaszabályok szerint az adózó 2016. június 30-ig megszerzett tőkejövedelmei után lehet utólagosan adót fizetni. A kedvezményes adó mértéke 10 százalék, amelyhez önellenőrzési pótlék társul. Egy másik megoldás szerint a magánszemélyek szankciók nélkül vehetik a saját nevükre azokat az üzletrészeket, részvényeket, amelyeket eddig külföldi személyek (akár offshore cégeik) tartottak tulajdonukban. 2017. június 30-ig lehet megkötni az átruházásról szóló szerződést, mindezt pedig a NAV-hoz is be kell jelenteni. A feltételek teljesítése esetén az így szerzett részesedéseket semmiféle adó- vagy illetékkötelezettség nem terheli