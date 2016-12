Árfolyammozgások a szíriai fonttól az izlandi koronáig

Egy ország gazdaságpolitikai fejlődését jól tükrözi valutája erejének változása. Az AKCENTA CZ Origónak összeállított elemzése szerint ezért egyáltalán nem meglepő, hogy azok a pénznemek, amelyek az idei év eleje óta a legtöbbet gyengültek, olyan országok valutái, ahol súlyos gazdaságpolitikai válságfolyamatok zajlanak, sőt, ezek az államok sok esetben polgárháború küszöbére sodródtak, vagy éppen háború dúl a területükön.

A háborús konfliktusok sújtotta országok pénznemei gyakran éves szinten több tíz vagy akár több száz százalékot is gyengülnek, kivételes esetben pedig a több ezer százalékos gyengülés is előfordulhat. Az AKCENTA CZ összeállítása szerint az alábbi valuták veszítettek leginkább az értékükből 2016-ban:

a szíriai font (134 százalék),

az egyiptomi font (126 százalék),

a szurinámi dollár (84 százalék),

a mozambiki metical (59 százalék),

a venezuelai bolivar (59 százalék) és

a nigériai naira (53 százalék).

Az összeállítás az amerikai dollárhoz viszonyítva méri a valutákat a január 1. és december 1. közötti 11 hónapos időszakra vonatkozóan.

A legrosszabbul teljesítő valuták mellett az átutalásokkal foglalkozó intézmény szerint érdemes kiemelni a gyengüléssel küzdő valuták egy másik csoportját is. Ezeket a valutákat nagy érdeklődés övezi, mert gyakran gazdaságilag jelentős országok pénznemeiről van szó. Az AKCENTA CZ itt három valutát emelt ki:

a mexikói peso (vesztesége az amerikai dollárral szemben 21 százalék)

a török líra (20 százalék), és

az angol font (15 százalék).

Ezeknek, a régiójukban meghatározó valutáknak a gyengülése mögött konkrét, sajátos okokat találhatóak.

Donald Trumtól a brexitig

A mexikói peso esetében egyértelmű az összefüggés Donald Trump amerikai elnökválasztáson elért győzelme és azon aggodalmak között, amelyek Mexikó és az Egyesült Államok kereskedelmi kapcsolatainak jövőbeli alakulását övezik. Ezzel a Fitch is foglalkozott még december elején: a hitelminősítő felidézte, hogy Trump a mexikói importra 35 százalékos vám kivetését helyezte kilátásba.

Trump kijelentéseinek nem örült a peso Forrás: AFP/Timothy A. Clary

A török líra ezzel szemben azt a bizonytalanságot sínyli meg, amelyet a spekulatív tőke Törökországból való kiáramlása okoz az országban kialakult politikai helyzet miatt. A brit font veszteségei pedig a brexittel hozhatók összefüggésbe.

Mi a helyzet a forinttal?

A közép-európai régióban a legmagasabb veszteséget az idei év elejétől a lengyel zloty könyvelte el (több mint 7 százalékot), amely az AKCENTA CZ elemzése szerint sokkal érzékenyebb lett a globális gazdaság kockázatainak növekedésére, valamint a jelenlegi lengyel kormány egyes lépései okozta veszélyekre. A cseh korona és

a magyar forint 2016-ban körülbelül 2 százalékot gyengült. Az euró eddigi veszteségei a dollárral szemben 2 százalék alatti.

Idén sokat lehetett arról olvasni, hogy mennyit erősödött az amerikai dollár. Azonban vannak olyan valuták is, amelyek ebben az évben még a dollárral szemben is tudtak erősödni. Ezek általában olyan országok pénznemei, ahol az elmúlt években gazdasági visszaesés volt, de az utóbbi időben jelentősen javultak a kilátásaik, így pénzük is erősödött. Nagyon gyakran nyersanyagot exportáló országokról van szó, fizetőeszközeik az elmúlt években jelentősen gyengültek a nyersanyagárak visszaesése miatt.

2016-ban a legjobban felértékelődő valuta az izlandi korona volt, amely több mint 14 százalékot erősödött. Ebben az évben több mint 12 százalékos erősödést ért el a dollárral szemben a brazil real és az orosz rubel is, továbbá közel 9 százalékot erősödött a dél-afrikai rand.