Új-zélandi cégeket bírságolt az MNB

Engedély nélkül nyújtott különböző befektetési szoláltatásokat Magyarországon két új-zélandi cég, amiért a jegybank közel hétszázmillió forint bírságot szabott ki.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) engedély nélküli befektetési szolgáltatási tevékenység és bejelentés hiányában végzett közvetítői tevékenység miatt összesen 675 millió forint bírságot szabott ki az Új-Zélandon bejegyzett 3TG FX Ltd., valamint a PERFECTO FX Ltd. társaságokkal szemben, s véglegesen megtiltotta, hogy azok Magyarországon jogosulatlanul tevékenységet végezzenek, írja közleményében a jegybank.

Az MNB piacfelügyeleti eljárást folytatott az Új-Zélandon bejegyzett 3TG FX Ltd. és a PERFECTO FX Ltd. társaságok tevékenységének áttekintésére. A jegybank már az eljárás közben szükségesnek tartotta ideiglenes intézkedés elrendelését, és 2015. november 11-én közzétett végzésében azonnali hatállyal megtiltotta, hogy az érintett cégek engedély nélkül vagy bejelentés hiányában bármely, az MNB engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzenek.

Magyarországon engedély nélkül tevékenykedtek

A jegybank most lezárt piacfelügyeleti eljárása megállapította, hogy a 3TG FX Ltd. „3TGBrokers” név alatt Magyarországon rendszeres gazdasági tevékenység keretében, pénzügyi eszközre vonatkozóan befektetési szolgáltatásnak minősülő megbízás felvétele és továbbítása tevékenységet végzett. A társaság az általa működtetett online platform útján saját rendszerében teremtett lehetőséget élő kereskedési számlák megnyitására, valamint online devizatermékekkel történő kereskedésre. A 3TG FX Ltd. azonban Magyarországon nem rendelkezik e tevékenység végzésére jogosító engedéllyel, írja közleményében az MNB.

A jegybanki eljárás feltárta továbbá, hogy a PERFECTO FX Ltd. – mely szintén nem rendelkezett befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel – kifejezetten a magyar befektetőket megcélozva végzett tőkeáttételes (forex) termékeket érintő befektetési szolgáltatási (portfóliókezelési) és – a 3TG FX Ltd. részére – függő ügynöki tevékenységet.

Mindezek nyomán az MNB összesen 675 millió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte a 3TG FX Ltd. és a PERFECTO FX Ltd. társaságokat, továbbá véglegesen megtiltotta, hogy azok Magyarországon az MNB engedélye nélkül vagy bejelentés hiányában tevékenységet végezzenek, közölte a jegybank.