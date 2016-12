A hegyikerékpárosok mégis a Testvérhegyen tekerhetnének 2024-ben

A tervezett budapesti olimpia átfogó koncepciója, a master plan folyamatosan változik, ahogy egyre részletesebbek a tervek. Így van ez a tervezett helyszínkiosztással is. Legutóbb a mountain bike, azaz a hegyikerékpáros versenyek helyszíne kapcsán merült fel a módosítás igénye, ugyanis az olimpiai pályázat elkészítéséért felelős Budapest 2024 Zrt. olyan szakmai információkhoz jutott, amelyek újragondolásra késztették a cég szakembereit.

A hegyikerékpáros pálya helyszínének első körben a Testvérhegyet javasolták, azonban a későbbiekben, különböző szempontok – meglévő sportelőzmények, megközelíthetőség, Budapest bemutatásának lehetősége a verseny helyszínéről – miatt a Hármashatárhegyre esett a választás – a master planbe is ez került be.

Szakmai érvek a váltás mellett

A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) helyszínlátogatásán elhangzott észrevételek alapján mégsem a Hármashatárhegy lehet a befutó. Mind a nemzetközi, mind pedig a magyar szakszövetség a II. kerületbe tervezett hegyikerékpáros-pálya nyomvonalának megtekintésekor olyan sportszakmai javaslatokat tett, amelyek maradéktalan teljesítése a Testvérhegyen lehetséges.

A szakmai kifogás az volt a Hármashatárheggyel kapcsolatban, hogy túl hosszú lett volna a pálya vonalvezetése” – mondta az Origónak Mizsér Attila, a budapesti pályázat sportigazgatója. A nemzetközi szövetség a nyomvonal lerövidítését kérte: a tervezett 6 km-es pálya helyett inkább egy 4-4,5 km-est preferálnak, ami viszont a szükséges átalakítások miatt már környezetvédelmi okokból sem kivitelezhető. A nemzetközi és a magyar szövetség a pálya utóhasznosítását is fontos szempontnak tartotta.

A III. kerület támogatja

A sportigazgató szerint a testvérhegyi helyszínen a sportszakmai követelmények teljes mértékben kielégíthetők, és a III. kerületi önkormányzat is támogatóan áll a projekthez.

„Már akkor is örültünk, amikor legelőször a III. kerületbe tervezték a hegyikerékpáros versenyek helyszínét” – mondta az Origónak Bús Balázs, a kerület polgármestere. Fontosnak tartjuk, hogy a kerékpáros infrastruktúrát fejlesszük.” A III. kerületnek több ilyen projektje is van, ráadásul jelen állás szerint a 2024-es olimpia tervezett helyszínei között két kerékpáros helyszín is ebbe a városrészbe kerülne: a hegyikerékpáros pálya mellett ugyanis a Gázgyárnál épülne meg a velodrom.

A Testvérhegyen lenne a hegyikerékpáros verseny Forrás: MTI/EPA/Armando Babani

A testvérhegyi helyszínről a polgármester elmondta, hogy egy régi bányaterületről van szó, ami egy időben szemétlerakóként is működött. „A mi céljaink között az szerepelt, hogy ezt a területet parkosítjuk, erdősítjük, és úgy tűnik, hogy ebben a budapesti olimpia is partner tudna lenni” – mondta Bús Balázs, aki szerint meg fog tudni újulni ez a terület.

Közeleg a határidő

„Február 3-a a határidő, addig kell leadni a NOB-nak a legújabb, már a végleges anyagokat, és reméljük, hogy abban már a testvérhegyi pályarajz is benne lesz” – mondta Mizsér Attila, aki bízik benne, hogy addig még a nemzetközi szövetséggel is tudnak majd egyeztetni. A szakszövetség már tud a tervezett változtatásról, ismerik az „új” helyszínt is, hiszen első körben is a Testvérhegy volt megjelölve lehetséges versenyhelyszínként. Ráadásul a Testvérhegy esetében van lehetőség arra is, hogy a pálya az olimpia után is megmaradjon.