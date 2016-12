Erős volt a karácsonyi időszak a taxisoknál

Karácsonykor és szilveszterkor a világ összes taxija nem lenne elég Budapesten.

Kifejezetten erős karácsonyi időszakról számolt be két taxitársaság is a Világgazdaságnak. Tamás Miklós, a City Taxi elnöke a lapnak nyilatkozva elmondta, hogy 850 autójukból egy időben 500-600 volt az utakon, karácsonykor 20-30 százalékkal több fuvarjuk volt, mint egy átlagos napon. A két ünnep között azonban kiürül a város, mint mondta "fürtökben állnak a kocsik a drosztokon", mert az emberek többsége szabadságon van.

Szilveszterkor viszont tumultusra kell számítani, mert a taxisok munkarendje miatt nem lehet mind az ötezer, regisztrált taxit a főváros útjaira küldeni. Tamás Miklós szerint a megszokott 5-10 perces várakozás helyett akár 20-30 percet is várnia kell annak, aki egyáltalán eléri a fuvarozó diszpécserét, és autót tud rendelni.

Jó üzlet a karácsony a taxisoknak Fotó: Szabó Gábor - Origo

Hasonló eredményekről számolt be a gazdasági lapnak a közelmúltban a budapesti piacra lépett Taxify is, ahol novemberhez képest 30 százalékkal nőtt a fuvarszám december első három hetében. Becsléseik szerint szilveszterkor a csúcsidőszakban 20-40 százalékkal kevesebb taxi is lehet idén Budapest útjain, mint amennyire szükség van. Mint mondták, karácsonykor és szilveszterkor a világ összes taxija nem lenne elég Budapesten.