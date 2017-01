Megnéztük, hogy hol lehet a legtöbbet keresni Magyarországon

Egy kezdő légiforgalmi irányító majdnem annyit keres ma Magyarországon, mint egy vezérigazgató. Ez több mint másfél millió forintot jelent bruttóban. A legjobban fizető foglalkozások élmezőnyében a különböző cégvezetői pozíciók mellett vannak IT-s állások, de szintén jól fizetnek egyes speciális egészségügyi pozíciók is. Az Origo utánajárt, hol lehet most a legtöbbet keresni Magyarországon.