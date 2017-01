Mégis érdekli a pénz Paul McCartneyt

Paul McCartney pereli a Sonyt azokért a dalokért, amiket a japán cég Michael Jacksontól vett meg félig, miután Jackson felvásárolta a céget, amelyik összegyűjtötte őket, miután McCartney elkótyavetyélte őket. De nem mindegyikért perel.

"I don't care too much for money,

Money can't buy me love"

Beatles

Paul McCartney pert indított szerdán a Sony ellen a New York-i bíróságon. A zenész úgy véli, hogy 2018-tól vissza kell szálljon rá néhány dalnak a szerzői joga abból a kb. 250-ből, amely jelenleg a Sony/ATV birtokában van, egyebek között olyan slágerek is, mint a Love Me Do – közölte a Bloomberg.

Az amerikai jogszabályok szerint minden 1978 előtt megjelent dal szerzői joga visszaszáll a szerzőre 56 év után, még akkor is, ha eladta őket.



Ennyi bármilyen copyright maximális határideje, mert a szellemi tulajdont nem lehet teljesen elidegeníteni az alkotótól az Egyesült Államokban.

A volt Beatles-tag egy ideje már küzd a konglomerátummal. McCartney és Lennon 1962 után számos kiadói szerződést kötött Nagy-Britanniában, a Sony/ATV pedig ezekre hivatkozva utasította el McCartney eddigi kéréseit a jogok felszabadításáról.

Jövőre viszont 56 éves lesz a Beatles első lemeze. Ezért is mondja McCartney, hogy a szerzői jogok ismét őt illetik majd.



Michael Jackson 1985-ben vásárolta fel azt az ATV-t, amelyik a Beatles-slágerek nagy részét birtokolta. Ezt a katalógust később egyesítették a Sonyéval. A Sony/ATV katalógusban ma kétmillió dal található, és a vegyesvállalat fele még mindig Jackson örököseinek a kezében van, a másik felét megvette a Sony.

Ezek a dalok a mai napig szép bevételt termelnek, valahányszor csak megszólalnak a rádióban, a reklámokban vagy a filmekben.



A sors fintora, hogy Jacko pont Paul McCartneytól tanulta a daljogvásárlás hóbortját.



Nem látja a kezeket? Forrás: AFP/Patrick Kovarik

A két zenész még 1981-ben találkozott mint sztár a sztárral - olvasható a Michael Jackson Zenei Blogon. Akkor McCartney elmesélte, hogyan kótyavetyélte el legtöbb dala szerzői jogát. Aztán ezt úgy ellensúlyozta, hogy nekiállt jogokat venni. Buddy Holly teljes katalógusa például az övé volt.

Jackson a találkozó után „nagykanállal vette" a szerzői jogokat,



a legnagyobb fogása az 1985-ös ATV katalógus lett, amely értékének egyharmadát pont a Beatles-repertoár tette ki.

Kronológia Hatvanas-hetvenes évek: Paul McCartney túlad dalai szerzői jogainak nagy részén. A dalok végül az ATV-nél kötnek ki. 1985: Michael Jackson felvásárolja az ATV-t 47,5 millió dollárért. 1995: Megszületik a Sony/ATV, a két vállalat katalógusa összeolvad. A vegyesvállalat fele Michael Jacksoné, a másik fele a Sonyé 2012: A Sony/ATV bekebelezi az EMI katalógusát. Az ár 2,2 milliárd dollár. 2016: A Sony kivásárolja Michael Jackson örököseit a cégből. A piaci pletykák szerint 750 millió dollárért. 2017: McCartney perel.

A katalógus értékét mutatja, hogy a Sonynak mennyit kell hadakoznia érte a zenészekkel. Tavaly például a Duran Duran ellen nyertek pert Nagy-Britanniában.

A pert az egész zeneipar izgatottan fogja figyelni, és ha McCartney nyer,

azzal hatalmas vihar szabadulhat el, és perek százai indulhatnak



– véli Jeffrey Kobulnick szerzői jogi ügyvéd. „Nagyon sok dalról és nagyon magas értékről van szó."

Magyarországon hasonló sem történhet, mert nálunk a jogszabályok nem engedik meg a szerzői jogok átruházását – mondta el az Origónak Tóth Péter Benjámin, az Artisjus (Magyar Szerzői Jogvédő Iroda) kommunikációs igazgatója.