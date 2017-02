Félmilliárd forintból alapítottak céget a Kossuth tér felújítására

A Kossuth tér és környezete további felújítására alapítottak kiemelt állami projektcéget 505 millió forintból - írta a Világgazdaság hétfői számában. A lapnak Such György, a cég felett tulajdonosi jogokat gyakorló Országgyűlés Hivatala (OH) főigazgatója elmondta: a Kossuth tér átalakítását az OH vezényelte le, és ahhoz méltóan szeretnék elvégezni a környező állami tulajdonú épületek és környezetük felújítását is.

Még nincsenek becslések

A lap szerint az eddigi költségek meghaladták a 31 milliárd forintot. A további építkezésekre egyelőre nincsenek becslések, egyes épületek, például a Földművelésügyi Minisztérium műszaki felmérése csak most kezdődik.