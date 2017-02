Azonnali hatállyal távozik a Lidl-vezér

Azonnali hatállyal távozik a Lidl vezérigazgatója, Sven Seidel, utódja Jesper Hojer lesz, aki eddig a vállalat nemzetközi beszerzésért felelős vezetője volt - írja a Portfolio.hu.

A váltásra a hivatalos indoklás szerint azért volt szükség, mert a 43 éves Seidel és a Lidl anyavállalatának, a Schwarz Csoportnak a vezetője, Klaus Gehrig üzletstratégiai megközelítése eltért egymástól, nem hivatalosan azonban arról is szólt a vezércsere, hogy a Lidl az amerikai piacon is megjelenik, Gehrig pedig a piacra lépés előtt meg akarta erősíteni a cég vezetését.

Seidel irányítása alatt egyébként évről évre nőtt a Lidl bevétele, és a visszajelzések alapján a fogyasztók elégedettsége is nőtt, ráadásul az üzletek modernizációja is gőzerővel haladt, amivel egyébként nagy nyomás alatt tartotta a Lidl az Aldit is.

A Lidl Amerikában is terjeszkedik Forrás: AFP

A Schwarz Csoport növekedésével egyébként nem volt gond az elmúlt években, ráadásul idén először a 90 milliárd eurót is meghaladja a vállalatcsoport árbevétele.

A Lidl a világ legnagyobb diszkontlánca, 27 országban 11 250 üzletet működtet, 215 ezer alkalmazottat foglalkoztat, tavaly 64,6 milliárd euró árbevételt ért el.