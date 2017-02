Többmilliós tétel ma Magyarországon egy átlagosnak mondott lagzi

Valentin-nap alkalmából az Origo megkérdezett néhány esküvőszervezőt, hogy ma Magyarországon mekkora összegből lehet kihozni egy átlagos esküvőt. A borsos árak mellett az is szembetűnő, hogy egyre inkább kitolódik a házasságkötések ideje. Egy átlagos amerikai lagzi már 10 millió forint felett van, de mennyibe kerül egy magyar esküvő?

Amerikában a 2015-ös átlagos árakhoz képest tavaly majdnem tíz százalékkal nőttek az esküvők költségei, és az árak már meghaladták a 35 ezer dollárt, derült ki a MarketWatch cikkéből. A körülbelül 10 millió forintos összegben már benne van a gyűrűk ára is, de például a nászút már nincs. Összehasonlításképpen ez az összeg több mint 60 százaléka az amerikai háztartások éves medián jövedelmének, ami 2015-ben 55,8 ezer dollár, mintegy 16,2 millió forint volt.

Ki állja a cechet?

A The Knot felmérésére hivatkozva azt írják, hogy az esküvők költségeit a legtöbbször a menyasszony szülei (44 százalék), vagy az ifjú pár (42 százalék) állja, míg a legkevésbé az a jellemző, amikor a költségeket a vőlegény szülei fizetik (13 százalék). Egy átlagos amerikai lagzin 141 vendég van, a vőlegények átlagosan 31, a menyasszonyok pedig 29 évesek. Az eljegyzés után átlagosan a 15. hónapban kerül sor a lagzira.

Tízmillió forintnyi amerikai dollárból lehet kihozni egy átlagos amerikai lagzit Forrás: Picture-Alliance/AFP/Frank Duenzl

Az Egyesült Államokon belül az esküvő szempontjából a legdrágább hely New York, azon belül is Manhattan, ahol az átlagos esküvői költség 78 ezer dollárra rúgott tavaly, ami több mint 22 millió forint – ez a magyarországi átlagos árak közel tízszerese.

Mennyibe kerül az átlagos magyar lagzi?

Tapasztalataink szerint ma Magyarországon 70-80, esetleg 90 fős egy standard esküvő, mondta az Origónak a Hófehér Álom Kft. esküvőszervezője, szertartásvezetője, Pélyi Veronika. Az árat leginkább az befolyásolja, milyen csomagot választanak az ügyfelek, hogy ezekben a csomagokban milyen szolgáltatások vannak benne, illetve az ár kialakulásában az is jelentős szerepet játszik, hogy Budapesten vagy vidéken tartják-e az esküvőt.

Egy 80 fős esküvő körülbelül 2-2,5 millió forintba kerül az esküvőszervező szerint. Egy ekkora vendégseregnél csak az étel-ital ára körülbelül 1,2-1,5 millió forint, mondta Pélyi Veronika. A fennmaradó rész változhat attól függően, hogy milyen szolgáltatókat választ, vagy mi az, amitől eltekint – például nincs videós, csak fotós, illetve, hogy milyen egyéb elemeket választanak. Szerinte mindenekelőtt érdemes egy körülbelüli költségvetést is készíteni.

Az a tendencia, hogy a házasságkötések ideje egyre inkább kitolódik, náluk is érzékelhető. A szertartásvezetőnek az a tapasztalata, hogy napjainkban egyre gyakoribb az olyan házasságkötés, ahol a pároknak már van egy-két gyermekük, vagy hogy 10-15 éve párkapcsolatban élnek. Ügyfeleik átlagosan 30–35 évesek.

Kétmillióból nehéz kijönni

2 millió forintból mi sajnos nem tudunk megszervezni egy 80 fős esküvőt” – mondta az Origónak Vasas Cs. Tímea, a Beautiful Wedding Esküvőszervező Iroda vezető esküvőszervezője. Náluk

egy átlagos, 80 fős lagzi körülbelül 3,5 millió forintra jön ki.

Persze ez az összeg is csökkenthető attól függően, hogy ki mit tud saját maga megoldani, mire nem kell költenie. Ugyanis egy klasszikus vidéki esküvőnél a család is nagyon sokat tud segíteni: viszik az ételeket a lakodalmas házhoz, nem kell különböző szolgáltatókra hagyatkozni, így sok mindent meg tudnak maguk oldani. Ezzel szemben egy úgymond városi esküvőnél mindent meg kell rendelni, mindenért fizetni kell az esküvői vacsorától a ruhabérlésen át egészen a fotózásig, az esküvői videóról nem is beszélve.

Milliókról beszélnek az esküvőszervezők Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP/Sebastian Kahnert

Az „Instagramon szocializálódott” menyasszonyoknál csak a ruhabérlés 180-200 ezer forintnál kezdődik, ugyanis az elmúlt években jelentősen megváltoztak az igények, és ezzel együtt a kínálat is - mondta Vasas Cs. Tímea. Szerinte néhány éve még 100-120 ezer forintért nagyon szép ruhákat lehetett bérelni, azonban a nemzetközi brandek és ruhatervezők megjelenésével a kínálat bővülése az árak emelkedését is magával hozta.

Az ő esküvőszervező irodájuknál is megfigyelhető az a tendencia, hogy

egyre később házasodnak a fiatalok: náluk az átlagéletkor egyre inkább a 30-hoz tolódik. Vasas Cs. Tímea elmondta azt is, hogy ügyfeleik körülbelül 80 százaléka külföldön élő magyar pár.

A határ a csillagos ég

Átlagosan 2,5-3 millió forint szokott lenni egy esküvő ára, amiben már a ruhaköltségtől az étel-italon át a zenéig minden benne van, válaszolta az Origónak egy másik esküvőszervezéssel foglalkozó vállalkozás. A Viktória-Esküvő esküvőszervezője, Osztovics Viktória elmondta, hogy

az árak nagyságrendileg 1,5 millió forinttól indulnak, de már néhány vendég esetén is félmilliós költségekről lehet szó. Az ügyfelek többsége náluk is a 25–30-as korosztályból kerül ki.

Forrás: AFP /Altopress/Anne-Sophie Bost

A legdrágább esküvőjük eddig 7 millió forint volt, mondta az esküvőszervező, aki külön kiemelte, hogy ez attól is függ, hogy van-e például sztárvendég, vagy eleve több fellépő van-e, ami 0,5–1,5 millió forinttal is megdobhatja a büdzsét.

Ahány cég, annyi ár

Egy másik esküvőszervezéssel foglalkozó cégnél azt mondták, hogy

egy átlagos, 100 fős esküvő körülbelül 4 millió forintba kerül.

A fenti árakat némiképp megerősíti kollégánk beszámolója is, aki szerint az egyébként „nagyon szerény”, körülbelül 50 fős esküvője is körülbelül 1 millió forint környékén állt meg. Természetesen a neten is akad példa bőven a különböző esküvői költségekre: a Buksza.blog.hu egy 2010-es bejegyzésében egy közgazdász pár esküvőjéről számolt be részletesen. Közel hét éve 1,5 millió forintból hoztak ki egy 75 fős lagzit.

A Faktor.hu pedig tavaly nyáron járt utána annak egy konkrét példán keresztül, hogy mennyibe is kerül ma Magyarországon egy esküvő. A portál egy vidéki esküvő 110 fős lagzijára összesen 2,4 millió forintos költséget számolt össze.