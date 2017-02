Milyen lakást kapunk ma 15 millió forintért?

Budapesten 15-20 millió forintba beleférhet egy 50-60 négyzetméteres panellakás, vidéki megyeszékhelyeken ennyi pénzért már 65-80 négyzetméteres téglaépítésűt kapunk.

A használt lakások piaca továbbra is élénk, az áremelkedés pedig kisebb-nagyobb megingásokkal majdnem három éve tart. A drágulás azon is tetten érhető, hogy az országos átlagok alapján idén 15 millió forintért Budapesten 43 négyzetméteres lakások voltak elérhetőek a kínálati piacon, míg tavaly valamivel nagyobb, 48 négyzetméteres lakásokat kínáltak ennyiért. A vidéki nagyvárosokban viszont csak 1 négyzetméterrel, 65-ről 64-re csökkent az átlagos alapterület a 15 milliós árkategóriában – derül ki az az Ingatlan.com több mint 3 ezer magánszemély hirdetése alapján készített összeállításából. Az elemzés a magyar háztartások – a KSH által 15,6 millió forintra becsült – átlagos vagyona alapján azt vizsgálta, hogy jelenleg az országos lakáspiacon mekkora ingatlanokat hirdetnek 15-20 millió forintért.

Eltérő méretű lakás kapható 15 millióért Budapesten és vidéken Forrás: Dreamstime

Mire elég 15-20 millió forint a lakáspiacon?

Budapesten 15 millió forintba egy 50-52 négyzetméteres panellakás fér bele, a téglaépítésűekből viszont már csak egy 35-38 négyzetméteres garzont lehet ennyiből megvenni a kínálati piac alapján.

Két fővárosi kerületben – az I. és az V. kerületben – egy-egy lakás kivételével semmit sem lehet kapni 15 millió forint alatt. Győrben 15 millióból 53 négyzetméteres panelt vagy egy 48 négyzetméteres téglaépítésű lakást lehet kapni. Debrecenben több mint 60 négyzetméteres panellakásra vagy egy 55 négyzetméteres téglaépítésű lakásra lehet elég ez az összeg.

Az Ingatlan.com összesítése szerint 20 millióba a fővárosi átlagok alapján 55-60 négyzetméteres panellakás is belefér, de a téglalakásokból csak 44-46 négyzetméteres lehet reális. Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a budapesti árakról elmondta, hogy az ingatlanok állapotától függően jelentős különbségek vannak a kerületek között, de a kerületeken belül is. A vidéki nagyvárosok közül Debrecenben, Pécsen, Győrben, Szombathelyen a 20 millióért 65–80 négyzetméteres téglaépítésű lakásokat adnak, Szegeden 80 négyzetméter feletti is van a piacon, Miskolcon pedig ez az összeg egy 90-100 négyzetméternél nagyobb téglaépítésű lakásra is elég lehet.

Alkalmi vételek mindig is lesznek

Balogh László szerint ma 15-20 millióért kedvezőtlenebb elhelyezkedésű és állapotú, vagy kisebb alapterületű lakást lehet kapni, mint egy évvel korábban. A szakember szerint azonban mindig vannak kifejezetten kedvező áron elérhető – már-már alkalmi vételnek számító – lakások a piacon. Részben azért, mert a drágulás csak hónapok alatt épül be az emberek tudatába, így vannak, akik alulértékelik ingatlanukat, másfelől mindig vannak eladók, akiknek sürgős, hogy megszabaduljanak az ingatlantól. Ők pedig az Ingatlan.com szakembere szerint csak akkor tudnak gyorsan megválni a lakásuktól, ha ezeket az átlagos kínálati árnál 10-20 százalékkal olcsóbban hirdetik meg.