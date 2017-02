Ha a parlament megszavazza a szükséges törvénymódosításokat – előzetesen minden frakció támogatásáról biztosította a kormányzati indítványt –, nagypéntek már idén munkaszüneti nap lehet. Így összesen 11 munkaszünetnek számító ünnepnap lesz Magyarországon, ami megfelel az Európai Unió tagállamai átlagának (11,34). Ráadásul 2018-ban minden munkaszüneti nap úgy jön ki, hogy feltehetően megadják hosszú hétvégének, így összesen kilenc három- vagy négynapos hétvégénk lehet.

A húsvéti ünnephez tartozó nagypéntek Európa 14 államában munkaszüneti nap. Az Európai Unióban

a legkevesebb munkaszüneti nap az Egyesült Királyságban van,

míg a legtöbb Bulgáriában és Szlovákiában. A számítási mód azonban egy kicsit torzít. Például Németországban összesen 17 munkaszüneti nap van egy évben, de ezek közül nem mindegyik számít annak minden tartományban: ilyenből csak 12 nap van. Sok országban a húsvét és pünkösdvasárnap is nemzeti ünnepnapnak számít, nemcsak a hétfő, miközben a vasárnap értelemszerűen nem jelent külön munkaszüneti napot is. (Grafikonunkban ezt mi sem számoltuk annak.)

Mivel a nagypéntek a húsvét előtti péntek, így munkaszüneti nappá nyilvánítása egyben egy négynapos hosszú hétvégét is jelent majd minden évben. Hosszú hétvégékből idén ugyan csak öt lesz, de a jó hír az, hogy

2017-ben a hosszú hétvégéken az ünnepnapok mind hétfőre (december 26. keddre) esnek, vagyis egyetlen napot sem kell idén előre ledolgozni,

így nem lesz rövid hétvége szombati munkával. Ráadásul a nagypéntekkel együtt az öt hosszú hétvégéből kettő (húsvét és karácsony) nem három-, hanem négynapos.

2018-ban pedig igazi kuriózum lesz, ugyanis minden munkaszüneti nap úgy jön ki, hogy feltehetően egyben hosszú hétvége is lesz. Így összesen kilenc hosszú hétvégére számíthatunk, ha az év utolsó napját is beleszámítjuk, akkor tízre. (Bár a végleges miniszteri rendelet majd csak a második félévben várható.) Négy hosszú hétvége biztos, mert az ünnepnap hétfő vagy péntek lesz, hat pedig keddre vagy csütörtökre esik, így az eddigi gyakorlat szerint valószínűleg ezeket is kibővítik hosszú hétvégére. Persze ezeket a beiktatott pihenőnapokat a gyakorlatnak megfelelően majd valamelyik szombaton le kell dolgozni.

A 2018-as hosszú hétvégék közül március 15., húsvét, október 23. és november 1. is négynapos hétvége lehet, a karácsony pedig ötnapos lesz.

Így alakulnak 2018-ban az ünnepnapok (a miniszteri rendelet kiadásáig nem tekinthető véglegesnek a hosszú hétvégék száma):

Január 1. , hétfő: hosszú hétvége.

, hétfő: hosszú hétvége. Március 15. , csütörtök: ha a pénteket pihenőnapnak nyilvánítják (a pihenőnapot általában előre le kell dolgozni valamelyik szombaton), hosszú hétvége lesz.

, csütörtök: ha a pénteket pihenőnapnak nyilvánítják (a pihenőnapot általában előre le kell dolgozni valamelyik szombaton), hosszú hétvége lesz. Március 30. – április 2. , péntek–hétfő: nagypéntektől húsvéthétfőig tartó hosszú hétvége.

, péntek–hétfő: nagypéntektől húsvéthétfőig tartó hosszú hétvége. Május 1. , kedd: ha a hétfőt megadják pihenőnapnak, hosszú hétvége lesz.

, kedd: ha a hétfőt megadják pihenőnapnak, hosszú hétvége lesz. Május 21. , hétfő: pünkösdi hosszú hétvége.

, hétfő: pünkösdi hosszú hétvége. Augusztus 20. , hétfő: hosszú hétvége.

, hétfő: hosszú hétvége. Október 23. , kedd: ha hétfő pihenőnap, akkor ez is hosszú hétvége lehet.

, kedd: ha hétfő pihenőnap, akkor ez is hosszú hétvége lehet. November 1. , csütörtök: a péntek pihenőnap lehet, és akkor hosszú lesz a hétvége.

, csütörtök: a péntek pihenőnap lehet, és akkor hosszú lesz a hétvége. December 25. és 26. , kedd és szerda: szenteste napját, 24-ét szinte biztosan megadják pihenőnapnak, így ötnapos karácsonyi ünnep lehet.

, kedd és szerda: szenteste napját, 24-ét szinte biztosan megadják pihenőnapnak, így ötnapos karácsonyi ünnep lehet. December 31., hétfő: a január 1-jei ünnepnap miatt feltehetően ez is munkaszüneti nap lesz.

Ehhez hasonló év utoljára 2012-ben volt: akkor nyolc hosszú hétvége volt, igaz, a pihenőnapok ledolgozása megrövidített öt hétvégét. 2013-ban viszont a karácsony jött ki rekordhosszúra, hatnaposra. Abban az évben ráadásul összesen hét hosszú hétvégénk volt, és csak három rövid, vagyis szombati munkanap.