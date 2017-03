A világ egyik legnagyobb vagyonkezelője budapesti központot hoz létre, és Londonból hozhat munkaerőt.

„A magyarországi központba jelentkezők harmada londoni" – mondta Melanie Seymour, a Blackrock budapesti részlegének igazgatója. A Blackrock összesen több mint 5 ezer milliárd dollárnyi befektetést kezel világszerte. A cég budapesti képviselői Londonban több mint 500 marketinges, pénzügyes és egyéb területen dolgozó szakembert hallgattak meg – közölte a Bloomberg.

Hónapok óta ígérgetik a szakemberek, hogy valóságos pénzügyes kirajzás indulhat meg Londonból a brexit miatt. Igaz, ennek eddig nem sok nyomát látni, de ha az áradat tényleg megindul, sokak célállomása lehet valamelyik kelet-európai nagyváros.

Az már biztos, hogy a Goldman Sachs Lengyelországban, a Pfizer pedig Csehországban készül megtriplázni pénzügyi, jogi, kutatói és dizájncsapatainak létszámát.

A nagyvállalatok tehát érezhetően többet fektetnek be Kelet-Európában. Korábban inkább az olyan relatíve alacsony bérköltségű részlegeket passzolták le erre, mint a call centerek. Most már azonban egyre több magasan képzett, több nyelvet is beszélő szakembert foglalkoztatnak a régióban.

A térség éllovasa e tekintetben Lengyelország.

Itt nagyjából 212 ezer embernek adtak munkát, de ez a szám 300 ezerre emelkedhet 2020-ra. A lengyel kormány pedig azt állítja, hogy 30 ezer munkahelyet fognak elszipkázni a britek elől.

A világ eddig ismert rendje azért egyelőre még nem fordult meg. A magasabb brit fizetések a brexit ellenére is nyugat felé terelik a munkaerő-áramlatokat. Nagyjából 1 millió lengyel él Nagy-Britanniában, és még több Németországban. A munkaerő-elvándorlás pedig munkaerőhiányhoz vezet a kelet-európai országokban, ami nem tesz jót a helyi gazdaságoknak. A portál szerint a képzett munkaerő nehéz beszerezhetősége miatt fáj a legtöbb magyarországi cégvezető feje.

A magyar fizetések 10 százalékkal nőttek januárban, hála a legutóbbi minimálbér-emelésnek és járulékcsökkentésnek. A kormány így próbálja elejét venni a további kivándorlásnak.