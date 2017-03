Négy százalék körüli bővülést vár a Századvég

A Századvég Gazdaságkutató legfrissebb előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2017-ben 3,6, míg 2018-ban 3,4 százalékkal bővülhet. Bizonyos feltételek teljesülése esetén azonban a gazdasági növekedés ennél magasabb, akár 4 százalékot is meghaladó lehet. Eközben a GDP-arányos deficit továbbra is 3 százalék alatt maradhat, az infláció pedig a Magyar Nemzeti Bank inflációs célja közelében, attól némileg elmaradva alakulhat.

A Századvég Gazdaságkutató Zrt. előrejelzése szerint a magyar gazdaság a 2016-os, 2 százalékos növekedés után 2017-ben és 2018-ban is ennél jelentősebb bővülést érhet el. Ennek mértéke idén 3,6, jövőre 3,4 százalékos lehet. A növekedés motorja idén és jövőre is a fogyasztás, valamint a beruházás lehet. A fogyasztás bővülését a lakosság rendelkezésre álló jövedelmének növekedése okozza, ami a kedvező munkaerőpiaci folyamatokra (csökkenő munkanélküliség, növekvő bérszínvonal) vezethető vissza.

Gyorsuló fogyasztás

Szemben tehát a válság előtti időszakkal, a fogyasztás bővülése nem a lakosság aránytalan eladósodásából ered. A bérek jelentős, a gazdaságkutató becslése szerint átlagosan 10 százalék feletti növekedéséhez hozzájárul az egyre több ágazatban megjelenő munkaerőhiány mellett a minimálbér és a garantált bérminimum idei 15, illetve 25, valamint jövő évi 8, illetve 12 százalékos növelése, valamint a munkát terhelő járulékok idei 5, illetve jövő évi 2 vagy 2,5 százalékpontos csökkentése.

Így a fogyasztás bővülése idén 5,1, míg jövőre 4 százalékos lehet. Ez azt is jelenti, hogy míg az 1970 és 2010 közötti időszakban – 40 év alatt – a nettó reálbér 28 százalékkal nőtt Magyarországon, addig 2010 és 2018 között, 8 év alatt reálértelemben várhatóan összesen 40 százalékkal emelkedik, figyelembe véve a családi adókedvezmény bevezetését is.

Gyorsabban nőhet az import

A beruházások tavalyi visszaesése után 2017-re és 2018-ra is bővülést várnak. Ezt egyrészt az új uniós költségvetési ciklushoz kapcsolódó források felhasználása, másrészt pedig a társasági adó kulcsának csökkentése okozza. A Századvég Gazdaságkutató előrejelzése szerint az export volumene az idén 5,1, míg jövőre 5,8 százalékkal növekedhet. Ezt meghaladó mértékben, 5,7, illetve 6,3 százalékkal növekedhet az import.

A gazdaságkutató az előző előrejelzése óta beérkezett adatok nyomán felfelé módosította az inflációra vonatkozó prognózisát. Bár az infláció februárban már majdnem elérte a jegybank 3 százalékos inflációs célját, ehhez azonban az üzemanyagárak alacsony bázisidőszaki értéke járult hozzá jelentős mértékben. Összességében 2017-ben 2,5 százalékos, de a 2 százalékos szintet egész évben meghaladó, míg 2018-ban 2,9 százalékos inflációt várnak.

2017-ben nem változik az alapkamat

A Századvég Gazdaságkutató Zrt. várakozásai szerint a Magyar Nemzeti Bank – hasonlóan az Európai Központi Bankhoz – 2017-ben nem változtat az alapkamat szintjén. Ezzel szemben a Fed már több lépésben emelte az amerikai alapkamat szintjét, és ez a tendencia folytatódik is. 2018-tól a növekvő infláció és a külföldi jegybankok kamatemelései miatt már lehet, hogy szigorításra kényszerülhet a hazai jegybank is. Ennek kapcsán meghatározó az EKB monetáris politikája. A gazdaságkutató várakozásai szerint azonban az esetleges kamatemelések ellenére az alapkamat szintje továbbra is alacsony maradhat.

A gazdaságkutató várakozásai szerint a növekedés a vártnál nagyobb, akár 4 százalékot is meghaladó lehet, míg egy kedvezőtlenebb pálya esetében (például kedvezőtlen időjárás miatti rosszabb mezőgazdasági teljesítmény, vagy a vártnál magasabb olajárak miatt) az előrejelzettnél szerényebben alakulhat.