Tömegesen vonnak vissza hirdetéseket a YouTube-ról

Vállalatok tömegei vonták vissza hirdetéseiket a YouTube-ról, mert reklámjaik olyan videók mellett is megjelentek, amelyek gyűlöletet keltettek. A videómegosztó oldalnak emiatt újra kell gondolni a hirdetési stratégiáját. A kiutat a televíziós csatornák és egy online szolgáltatás jelentheti.

A YouTube napjaink egyik legnépszerűbb oldala, felhasználók tömegei használják minden egyes nap. A Brandwatch szerint 300 órányi videót töltenek fel minden percben, és havonta 3,25 milliárd órányi videót néznek meg az oldalon.

Naponta csak hordozható eszközön átlagosan 1 milliárd videót indítanak az oldalon. Nem csoda tehát, hogy a cégek is óriási fantáziát láttak az oldalban. Saját csatornákat indítottak, amelyek hatalmas reklámfelületet jelentenek.

Jó példa erre, hogy az első YouTube-videó, amely elérte az 1 milliós nézettséget, egy 2005-ös Nike-reklám volt Ronaldinho főszereplésével.

Ma már elengedhetetlen, hogy egy vállalat ott legyen a YouTube-on, ez a marketingstratégia fontos része. Az egyik legnépszerűbb csatorna a Red Bullé, az osztrák márkának 5,9 millió feliratkozója van.

A vállalatok nemcsak saját csatornán tudnak reklámozni, hanem hirdetés formájában is felbukkanhatnak egy videó előtt, után vagy épp közben.

A lehetőség mindenképp vonzó, a népszerű előadók klipjeit vagy a blockbuster filmek előzeteseit több tíz- vagy akár százmillióan nézik meg. Így óriási tömegeket lehet elérni egy felugró bannerrel vagy akár egy öt másodperc után kikapcsolható reklámmal.

Azonban a dolognak van árnyoldala is. A hirdetések olyan tartalmaknál is megjelenhetnek, amelyek gyűlöletet, félelmet keltenek, vagy felnőtt tartalmat sugároznak. Ez rombolhatja egy cég hitelességét.Ráadásul, ha valaki épp egy ilyen videó alatt kattint egy reklámra, akkor azzal nemcsak a reklámozó céget juttatja pénzhez, hanem a videó feltöltőjét is.

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy híres márkák közvetett módon finanszíroznak olyan feltöltőket, amelyeket nem szeretnének,mert azok összeegyeztethetetlenek a cég értékrendjével.

A presztízsveszteség miatt vállalatok tucatjai jelentették be, hogy nem hirdetnek az oldalon addig, amíg a YouTube tulajdonosa, azaz a Google nem gondolja újra a hirdetések kezelését.

Olyan cégek hagyták már ott a videómegosztót, mint a Coca-Cola, a Volkswagen, az Audi, a McDonald's vagy a Johnson & Johnson.

Az anyagi veszteség óriási, a Financial Times 750 millió dollárosra becsli az így keletkezett kárt.

Persze ezek ellenére nem feltétlenül kell sajnálni a Google-t, hiszen a világ online hirdetéseinek közel harmada valamilyen formában hozzájuk köthető.

Megoldási lehetőség

A Google elismerte, hogy hibázott. A vállalat bejelentette, hogy rendkívül átfogó vizsgálatot fog végezni a hirdetési irányelvekkel kapcsolatban. Megígérte, hogy a jövőben lehetővé teszi a vállalkozásoknak, hogy több beleszólásuk legyen abba, hogy a hirdetések hol jelenjenek meg.

Ez mind szép és jó, de a valódi kiutat a kudarcból egy párhuzamosan zajló médiaipari trend jelentheti a YouTube számára.

Az emberek egyre nagyobb hányada használ okostévét, és néz a készüléken akár videómegosztós tartalmakat is.

Emellett megjelentek a reklámmentes videószolgáltató oldalak prémiumtartalmakkal. A Netflix, az Amazon, a Hulu (és még hosszan lehetne sorolni) óriási konkurenciát jelentenek a YouTube-nak. Ráadásul fokozatosan átalakulnak a filmnézési szokások, a klasszikus televízió helyett egyre többen néznek videót hordozható eszközökön, azaz tableten vagy mobilon.

Erre reagálva a YouTube egyre több tévécsatornával köt megállapodást, és indít új szolgáltatást YouTube TV néven. A saját tévén a legnépszerűbb csatornákhoz lehet hozzáférni online streamelve. A 30-40 adó lefedi a legnagyobb tévétársaságok kínálatát, és a hozzáférések személyre lesznek szabva havi 35 dollárért.

A tévécsatornák is óriási lehetőséget látnak a YouTube-ban. Értelemszerűen egy adó nem tud minden egyes olyan előfizetőhöz eljutni, akinek igénye lenne rá a különböző előfizetési csomagok diverzifikáltsága miatt.

Ezért döntött például úgy a Discovery, hogy megállapodást kötnek a Snapchattel és az Amazonnal, de hasonlóan tett a Food Network a YouTube-bal.

Az üzleti rést természetesen nem csak a YouTube próbálja kihasználni, a legnagyobb oldalak (Twitter, Facebook) versengenek a legnépszerűbb tévés közvetítések online streamelési jogáért.

A felgyorsult fogyasztói szokásoknak köszönhetően a reklámok egyre kevesebb embert érdekelnek, inkább előfizetnek olyan oldalakra, amelyek minőségi élményt nyújtanak reklámok nélkül.

Ezt a trendet lassítja majd vélhetően a YouTube, amely az Advertising Age szerint nem kíván online más reklámokat sugározni a TV-reklámok ideje alatt, egy az egyben adják a tévéadást. A megállapodás értelmében azonban a videómegosztó a tévécsatornák számára továbbad a saját hirdetőiből.

Ez egy win-win szituáció minden félnek. A Google pénzt kap azért, hogy az ügyfelek reklámjait továbbértékesíti a tévéknek. Az ügyfelek örülnek, mert nemcsak a videómegosztón jelennek meg, hanem a tévében is.

A tévétársaságok is örömmel fizetnek, hiszen a többi reklám így nemcsak a tévénézők számára lesz látható, hanem az online előfizetők részére is.