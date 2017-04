Újra lehet hűtőt cserélni, csökken a hal áfája, visszaugrott a benzinár

Az Otthon melege program keretén belül újra lehet hűtőt cserélni, de lehetőség nyílik hőszigetelés és nyílászárók megújítására is. Az önkéntes pénztártagok a magas hozamnak örülhetnek, és valószínűleg a hal áfája is csökkeni fog. Több nagy cég is fontos beruházásokat jelentett be, míg a világ gazdaságát olyan tényezők mozgatták, mint a brexit vagy a szíriai bombázás. Heti gazdasági összefoglaló.

Pályázatok minden mennyiségben

Uniós forrásból összesen 115 milliárd forintos hitelt nyújt energetikai felújításokra a Magyar Fejlesztési Bank.

A hitelből lehet költeni hőszigetelésre, nyílászárók, radiátorok és kazánok cseréjére. Magánszemélyek félmillió forinttól 10 millióig igényelhetnek kölcsönt, ez a társasházak, lakásszövetkezetek esetében lakásonként félmilliótól hétmillióig terjed. A hitelre 2022 végéig lehet pályázni.

Emellett újraindul az Otthon melege program, amelynek keretén belül nyár végétől ismét lehet pályázni régi mosógépek, hűtőszekrények energiatakarékos cseréjére. Erre 600 millió forintos keret lesz.



Ráadásul júniustól lesz mód kazánok és kémények felújítására, sőt májustól konvektorok cseréjére is lehet pályázni.

Örülhetnek a pénztártagok

Jó hírt kapott egymillió önkéntes nyugdíjpénztár tag. Az első negyedévben meglepetésre a portfóliók többsége jól teljesített. Volt olyan pénztár, ahol a hozam a 13 százalékot is elérte.

A teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy bár éves alapon jól teljesítettek a nyugdíjpénztárak, a februári éves 2,9 százalékos inflációs adatból kiindulva a klasszikus portfóliók többsége negatív reálhozamot ért el. Az átlagos reálhozam a kiegyensúlyozott és a növekedési portfóliókban 2,4 és 5,7 százalék között volt.



Fél kilóval nőhet a halfogyasztás

2015-ben 6,34 kilogramm volt az egy főre eső éves halfogyasztás Magyarországon, ami a legrosszabb adat Európában. A Földművelésügyi Minisztérium kezdeményezte, hogy 5 százalékra csökkenjen az étkezési és a telepítési célú hal áfája.



A lépéstől azt várja Németh István, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet elnöke, hogy fejenként fél kilóval több lesz az éves halfogyasztás. Az áfa csökkenésétől fehéredhet a gazdaság is. Becslések szerint az intézkedésnek köszönhetően akár fejenként a 7-8 kilót is elérheti a fogyasztás, de így is messze van Magyarország az uniós átlagtól.

Az EU-s átlag 25,5 kilogramm, az élen Portugália áll 55 kilogrammal.



Érdekesség, hogy csupán a magyarok 4 százaléka eszik hetente legalább egyszer halat.

Gombamód szaporodó beruházások

A héten több vállalat is bejelentette, hogy milliárdos beruházást hajt végre Magyarországon. A Nestlé 20 milliárd forint értékben fogja bővíteni a büki állateledel-üzemét, a Spar 24 áruházat újít fel 23 milliárd forint értékben, illetve a Coca-Cola HBC Magyarország 2 milliárd forintért fejleszti a dunaharaszti raktárbázisát.

A Coca-Cola egyébként érdekes dologgal kísérletezik Kínában. Egy kampány keretén belül az üdítő dobozain a milliárdos üzletember, Warren Buffett arca szerepel. A cég azért dobja a piacra a különleges Cherry Coke-ot,

mert Buffett 25 éve nagyrészvényesnek számít a cégben.

A legvonzóbb magyar munkahelyek

A héten kiosztották a Randstad Employer brand díjakat. Nem született meglepetés, hiszen a legvonzóbb munkáltatók az előző évekhez hasonlóan az Audi és a Mercedes lettek, a harmadik helyre a Lego lépett elő.



Emellett nívódíjat kapott a Tesco, a Richter Gedeon, valamint a Nestlé, de díjazták az Erste Bankot, az Egist, a British Telecomot, a DM-et és a Picket is. A magyar munkavállalók legszívesebben a gyógyszeriparban és az autóiparban helyezkednek el.



Drágult a benzin

A héten kétszer is emelkedett az üzemanyagok ára. Bár a hónapot egyaránt 349 forinton nyitotta a benzin és a gázolaj, péntekre a benzin literenkénti átlagára 359 forintra, a gázolajé pedig 356 forintra nőtt.

Várhatóan a jövő héten is lesz emelkedés, mert pénteken az olaj világpiaci ára megugrott a szíriai bombázás miatt. Nemcsak az olaj hordónkénti ára nőtt, a befektetőknél népszerű célpont volt az arany is, amely öthavi csúcsot ért el.



A brexit hatása Lengyelországra és Gibraltárra

Miután megindult Nagy-Britannia kilépése az Európai Unióból, több érdekes dolog is történt. Kisebb szóváltás alakult ki brit politikusok és a spanyol külügyminiszter között Gibraltárral kapcsolatban. Michael Howard brit konzervatív politikus párhuzamot vont Gibraltár és a falklandi háború között, ami igencsak meglepte Alfonso Dastis spanyol külügyminisztert.

Hogy a brexitnek pontosan milyen hatásai lesznek, azt egyelőre nehéz megjósolni, de várhatóan Lengyelország lesz a britek távozásának legnagyobb vesztese. Ennek több oka is van. Mivel a lengyelek a legnagyobb nettó haszonélvezői az uniós pénzeknek, így őket érzékenyen érintheti a kieső pénztömeg.

Emellett Lengyelország az unió legnagyobb munkaerő-exportőre, több mint 900 ezer lengyel dolgozik Angliában. Ez a legmagasabb EU-s nemzetiség a szigetországban, a brexit miatt most az ő tartózkodásuk veszélybe kerülhet.

Tovább szárnyal a Tesla

A Tesla eladási rekordot döntött 2017 első negyedévében. Az elektromos autók és energiatárolási eszközök leszállítása már 25 ezer darab felett jár az idei első három hónapban.



A Tesla árfolyama 30 százalékkal emelkedett az idén, mert a befektetők megelőlegezték a Model 3 sikerét. A Model 3 lesz az első nagy darabszámban gyártandó, alacsony árú modellje a márkának.

Elon Musk azt ígérte, hogy a Tesla 500 ezer autót fog eladni 2018-ban.