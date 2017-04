Őrült üzlet lett a bakelit

A bakelitlemez újra fénykorát éli, a régi formátum a gyűjtők körében újra nagyon népszerű. Az eredeti darabok még akkor is jó üzletet jelenthetnek, ha nincs semmi különlegességük.

Minden idők legdrágább bakelitlemeze lett a Sex Pistols 1977-ben kiadott God Save the Queen című albuma. A mrgamez.com 25-ös listáján a legolcsóbb lemez is 2800 dollár felett található, azonban az éllovas Sex Pistols-lemez 10 578 dollárt ér. Ez átszámolva 3,1 millió forintnak felel meg.

A lemezből összesen 25 ezer példány készült, de ezek többsége megsemmisült, mindössze kilenc olyan darab létezéséről tudni, amely az eredeti tokkal együtt maradt fenn.

A lista második és harmadik helyén egy-egy Beatles-album áll, de a Yesterday and Today című album is ott van a lista 16. helyén a maga 3351 dolláros árával.

Van még feljebb

Fontos megemlíteni, hogy ezek az értékek olyan bakelitlemezek ismert legmagasabb eladási árfolyamai, amelyeken semmi különleges extra nincs.

Az áron jelentősen dobhat, ha a lemezt aláírták, különleges sorszáma van, vagy csak nagyon kevés példányszámban jelent meg. A Rolling Stone szerint a Ringo Starr tulajdonában lévő, 1-es sorszámú White Album 790 ezer dollárért talált gazdára 2015-ben.

A marketwatch.com szerint még nagyobb pénzt fizetett egy gyűjtő a Wu-Tang Clan rapbanda Once Upon a Time in Shaolin lemezért. Az egyetlenegy példányban létező albumot 2 millió dollárért, vagyis 586 millió forintért adták el. Ez nem bakelit, hanem egy titokban készült, dupla CD-s album.

Ezzel ez lett minden idők legdrágább albuma.

A Wu-Tang Clan a Beatles elődjének számító The Quarrymen lemezét lökte le a dobogó tetejéről. A That'll Be The Day / In Spite Of All The Danger kétszámos acetátpéldányból egy létezik a világon, ezt Paul McCartney birtokolja. Értékét 200 ezer fontra becslik, igaz, a tulajdonos soha nem gondolkozott az eladásán.