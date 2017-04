A Flipkart indiai webáruház megállíthatatlanul nyomul. Az ázsiai cégbe a héten összesen 1,4 milliárd dollár értékben fektetett be a Microsoft, az eBay és a Tencent.

Nagy fantáziát látnak a világ vezető vállalatai egy ázsiai cégben. A Flipkart India vezető e-kereskedelmi piactere újabb tőkeinjekciót kapott, ezúttal a Microsoft, az eBay és a Tencent fektetett be összesen 1,4 milliárd dollárt a webáruházba.



Ez forintba átszámítva 410 milliárd forint.

Ezzel a befektetéssel a cég értéke

elérte a 11,6 milliárd dollárt.



Érdekesség, hogy az eBay és a Flipkart egymás konkurenciájának számít. Az üzlet keretein belül az eBay eladta a saját indiai ágazatát a Flipkartnak, cserébe azonos mértékű részesedésért.

Az eBay ezek ellenére megmarad önálló márkaként, sőt 500 millió dollárnyi pluszpénzt kap az indiai ágazat.



A Microsoft azért fizet 200 millió dollárt a cégnek, hogy a webáruház exkluzív nyilvános platformja lehessen, ami így átkerül a Microsoft Azure felületre.

A kínai székhelyű Tencent befektetési célból tett most 700 millió dollárt az indiai webáruházba. A Tencent Ázsia legnagyobb internetes vállalatának számít, portfóliójában közösségi oldalak, e-kereskedelemmel foglalkozó website-ok és mobiljátékokat fejlesztő részlegek egyaránt megtalálhatók.

A Flipkartot 2007-ben alapították, az elmúlt tíz évben több tőkeinjekción is átesett, és több konkurensét is felvásárolta, még az eBay-en is túlnőtt. Mára odáig jutott a cég, hogy az Amazon és az Alibaba legnagyobb kihívójának számít Indiában.



A Flipkart egyelőre nem vállal nemzetközi szállítást, a folyamatosan bővülő indiai piacon így is több száz milliós tömeget érhetnek el,

csak a mobilalkalmazásukat 50 millióan töltötték le eddig.



A beruházás mögött - különösen a Microsoft színrelépése miatt - többen azt sejtik, hogy a vállalat előbb-utóbb átlépi India határait, és nemzetközi terjeszkedésbe kezd.